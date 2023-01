Nula Stankiewicz, Janusz Strobel i Piotr Baron w Kwarantannie w Hi-Fi RDC 31.01.2023 18:00 W najbliższy czwartek 2 lutego, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu "Kwarantanna w Hi-Fi”. Tym razem naszymi gośćmi będą Nula Stankiewicz, Janusz Strobel i Piotr Baron.

Nula Stankiewicz – to jeden z najpiękniejszych, zmysłowych głosów polskiej piosenki. Duża świadomość wokalna i sceniczna, mająca uzasadnienie w wykształceniu muzycznym, stawia ją w ścisłej czołówce polskich wokalistek, przede wszystkim w kręgach piosenki literackiej.

Ukończyła z wyróżnieniem logopedię na UKSW oraz pedagogikę na Uniwersytecie w Białymstoku. W wieku 7 lat rozpoczęła naukę w klasie skrzypiec w PSM I i II stopnia w Suwałkach, do której uczęszczała 11 lat. Uczestniczka pracowni teatralnej Jolanty Hinc-Mackiewicz i muzycznej Wiesława Jarmoca w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach.

Zadebiutowała jako laureatka konkursów poezji śpiewanej, na których, poza muzykalnością, ogromną rolę odgrywała świadoma interpretacja tekstu. Występowała w wielu składach, ale od kilkunastu lat na stałe współpracuje z Januszem Stroblem. W 2013 r. wspólnie stworzyli dwupłytowy album Strobel Kofta Wołek, którego nakład wyczerpał się niemal natychmiast. Płyta została wznowiona w formie jednopłytowego albumu . Wybrane.

Nula Stankiewicz w swoim dorobku fonograficznym ma również udział w płycie Patroni Europy i Polski. Artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie (2009) oraz W hołdzie wolności (2015). W 2017 roku, w 20. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej ukazała się kolejna płyta Nuli - Byle nie o miłości z piosenkami zmarłej poetki. Po blisko dwustu koncertach z tym repertuarem Nula stworzyła koncert poświęcony Jonaszowi Kofcie, prezentowany z ogromnym powodzeniem. Obecnie artystka pracuje nad nowym albumem oraz prowadzi działalność koncertową.

Cechą charakterystyczną Nuli jest zachowanie poetyckości i subtelności muzycznej narracji w połączeniu z jazzowymi aranżacjami wykonywanych utworów. Nula mówi o sobie: „Nie, nie jestem piosenkarką jazzową”, ale zawsze zaprasza do współpracy wybitnych przedstawicieli tego gatunku. Ta kompilacja to znak firmowy Artystki. Współpracuje z Januszem Stroblem, Włodzimierzem Nahornym, Pawłem Pańtą, Cezarym Konradem, Mariuszem "Fazi" Mielczarkiem, Jerzym Małkiem, Andrzejem Jagodzińskim i in.

Nula Stankiewicz to wokalistka, którą można polubić od razu za jej piękny głos i mistrzostwo interpretacji zawiłych niekiedy melodii, zaś jej poczucie humoru i niepretensjonalny, ciepły kontakt z publicznością odwdzięcza się owacjami słuchaczy.

Od 2017 r. jest dziennikarką Polskiego Radia RDC, prowadząc w nim – cieszące się dużą popularnością – programy autorskiej.

Janusz Strobel – jeden z najwybitniejszych wirtuozów gitary klasycznej, kompozytor, aranżer. Urodził się w Gdańsku w znanej muzycznej rodzinie. Karierę rozpoczął w trójmiejskich zespołach jazzowych. W 1970 r. wraz z Henrykiem Alberem stworzył legendarny Duet Gitar Klasycznych Alber-Strobel, który wkrótce został laureatem festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, tym samym rozpoczynając szeroką działalność koncertową. Założyciel wielu formacji muzycznych, obecnie lider zespołu Janusz Strobel Trio. Współtwórca kilkudziesięciu płyt, w których wziął udział jako kompozytor, aranżer czy instrumentalista. Jest kompozytorem pięknych polskich piosenek, które tworzą kanon polskiej muzyki rozrywkowej. W 2005 r. został odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2010 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy, w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej, przyznała Januszowi Stroblowi Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. W 2013 r. i 2016 r. za całokształt twórczości artystycznej otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W 2019 r. odznaczony prestiżową Honorową Perłą w kategorii Kultura Polish Market. W tym samym roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie Artysta tworzy muzykę na potrzeby filmu i teatru, komponuje na gitarę klasyczną z orkiestrą, pisze piosenki, prowadzi szeroką działalność koncertową oraz pracuje nad kolejnymi płytami.

Piotr Baron – urodzony 5.01.1961 r. we Wrocławiu, zadebiutował już w 1977 r. W 1978 r. został wyróżniony, a w 1980 r. otrzymał drugą nagrodę na festiwalu Jazz nad Odrą. W 1984 r. zdobył Grand Prix na San Sebastian „Jazzaldia” w Hiszpanii. Tytuł magistra sztuki uzyskał w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W ciągu czterdziestoletniej działalności muzycznej Piotr Baron współpracował z najwybitniejszymi artystami z Polski, Europy i USA: Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Henryk Majewski, Henryk Miśkiewicz, Jarosław Śmietana, Wojciech Karolak, Zbigniew Lewandowski, Kazimierz Jonkisz, Krzesimir Dębski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Darek „Oles” Oleszkiewicz, Piotr Wojtasik, Jan Ptaszyn Wróblewski, Bo Stief, Jasper Van’t Hof, Ray Charles, Art Farmer, James Newton, Al Porcino, Billy Harper, David Murray, Kevin Mahogany, Victor Lewis, Roy McCurdy, John Hicks, Jon Mayer, Eddie Henderson, Gary Smulyan, Marvin „Smitty” Smith, Carter Jefferson, Bobby Watson, Kei Akagi, Larry Koonse, Joe LaBarbera, Charlie Shoemake, Mark Soskin, Kevin Hays, Billy Hart, Harvie Swartz, David Friesen, Clarence Seay, Ed Schuller, John Betsch, Wadada Leo Smith, Ronnie Burrage, Greg Bandy, Malcolm Pinson, Skip Hadden, Steve McCraven, Wayne Bartlett, Carlos Johnson, Karen Edwards. W 1998 r. był koncertmistrzem (pierwszy saksofon altowy) orkiestry European Broadcasting Union Big Band w Sztokholmie. Brał udział w szeregu przedsięwzięć z pogranicza jazzu i muzyki poważnej, m.in. w seriach Monady Cezarego Duchnowskiego, poemacie symfonicznym Sceny z Macondo Jacka Niedzieli-Meiry, suicie Looking for Balance Krzysztofa Herdzina, kilkukrotnie wykonywał Quattro Staggioni Antonia Vivaldiego z białostockim zespołem Consort 415.

Piotr Baron wziął udział w nagraniu ponad 100 płyt, w tym nagrał jedenaście płyt autorskich: Take One (1995), Tango (1996), Blue Rain (1997), Bogurodzica (2000), Reference (2004), Salve Regina (2007), Sanctus, Sanctus, Sanctus (2008), Kaddish (2011), Jazz na Hrade (2012), Wodecki Jazz (2019) i Moniuszko Jazz (2021). Od ćwierćwiecza w ścisłej czołówce ankiety „Jazz Top” magazynu „Jazz Forum”, zwycięzca tejże w roku 2015 r. w kategorii saksofon barytonowy. Nominowany do nagrody Fryderyk jako muzyk roku w 2000 r., 2004 r. i 2009 r., a w kategorii płyta roku nominację otrzymały Bogurodzica i Sanctus, Sanctus, Sanctus.

Piotr Baron jest artystą firmowym Cannonball Musical Instruments, Drake Mouthpieces i D’Addario Woodwinds. Odznaczony srebrnym i brązowym medalem „Gloria Artis”, medalem „Zasłużony dla Wrocławia” i „Złotą Odznaką” PSJ. Kompozytor muzyki dla teatrów (m.in. Wrocławski Teatr Lalek, Narodowy Teatr Stary w Krakowie, Słupski Teatr Dramatyczny, Wrocławski Teatr Współczesny, Narodowe Czytanie 2020).

Od 1998 r. pracuje jako nauczyciel i wykładowca, aktualnie prowadzi zajęcia na Wydziale Jazzu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Prowadził otwarte wykłady jazzowe w USA na University of California Irvine, California Institute of the Arts w Valencia, w Turcji na Ankara Bilkent University, w Austrii na Kunstuniversität Graz, uczył na letnich warsztatach jazzowych w Pradze, we Lwowie i wielu miastach Polski. Od 1994 r. do 2011 r. prowadził swój autorski program w Polskim Radiu Wrocław, a od 2012 r. do 2020 w radioJAZZ.fm. Recenzent i publicysta (m.in. „Jazz Forum”, „Wszystko co najważniejsze”), autor kilkunastu publikacji naukowych.

Od r. do r. pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako doradca podsekretarza stanu i zastępca dyrektora departamentu. Od r. powołany na dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.