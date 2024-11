Dziś premiera „Mątwy” Stanisława Ignacego Witkiewicza Teatru Klasyki Polskiej RDC 28.11.2024 04:19 Dziś wieczorem w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie odbędzie się premiera sztuki Witkacego „Mątwa” Teatru Klasyki Polskiej w reżyserii Tomasza Mana.

Lidia Sadowa (autor: Teatr Klasyki Polskiej)

Na Scenie Stygmat, w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie, 28 listopada odbędzie się premiera „Mątwy” Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Jak przypomina Teatr Klasyki Polskiej, „Stanisław Ignacy Witkiewicz napisał »Mątwę, czyli Hyrkaniczny światopogląd« w 1922 roku, a dramat ukazał się drukiem w roku 1923”.

„Jego główny bohater, Paweł Bezdeka, to niespełniony artysta. Jak wskazuje jego nazwisko, bardzo niewiele mu brakuje, deka właśnie, aby być tym, kim pragnie – twórcą w pełnym znaczeniu tego słowa. Zamiast tego wikła się w szarość mieszczańskiego życia przez narzeczeństwo z Ellą – typową przedstawicielką świata, wolnego od artystycznych napięć, dzięki temu funkcjonującego spokojnie, szczęśliwie, choć oferującego swoim mieszkańcom jedynie przeciętność” – czytamy w przesłanej informacji.

„Tę monotonię zakłóca obecność żywego posągu Alice d'Or i przybycie kolegi z lat szkolnych Pawła Hyrkana IV, władcy Hyrkanii – fantastycznego królestwa, oazy »hyrkanicznych pożądań«, które można odczytać jako namiętności, pragnienia absolutu w życiu” – napisano o akcji dramatu.

Jak zaznaczono, „»Mątwa« jest dramatem, ale jest też, jak to u Witkacego, utworem o kondycji ludzkiej jako takiej, o tym, co to znaczy być człowiekiem”.

„Czy wystarczy do tego zaspokajanie podstawowych fizjologicznych potrzeb, dążenie do egzystencjalnego komfortu, polegającego na niezadawaniu sobie pytań o Tajemnicę Istnienia, unikaniu przeżywania metafizycznych dreszczy? Czy może wręcz przeciwnie? Kwestie te przedstawia Witkiewicz we właściwej sobie formie, bardzo atrakcyjnej dla współczesnego widza. Tworzy ją mieszanka powagi i komizmu, groteskowego przerysowania, absurdu, językowego rozmachu oraz filozoficznej, socjologicznej, historiozoficznej i kulturowej refleksji” – czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Reżyserował Tomasz Man, w spektaklu wystąpią: Lidia Sadowa, Bartosz Turzyński, Dariusz Kowalski i Ksawery Szlenkier.

Premiera „Mątwy” 28 listopada o godz. 19:00 na Scenie Stygmat (Plac Grzybowski 3/5). Kolejne przedstawienie 29 listopada.

