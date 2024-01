„Never twice the same”. Debiut fonograficzny Cuore Piano Trio RDC 28.01.2024 17:56 Światowa premiera „Never twice the same”, debiutanckiego albumu Cuore Piano Trio, odbyła się 23 stycznia 2024 r. na wszystkich platformach streamingowych. Trio w składzie: Zuzanna Małgorzata Budzyńska – skrzypce, Jadwiga Roguska – wiolonczela, Szymon Ogryzek – fortepian, to jedyny w historii polski zespół kameralny z własnym cyklem koncertów w prestiżowej Musikverein w Wiedniu.

"Never twice the same" (autor: Mat.pras.)

„Never twice the same” to najnowsza płyta Cuore Piano Trio, wydana przez hiszpańską wytwórnię KNS Classical. Zawiera repertuar niezwykle oryginalny. Są to bowiem rzadko wykonywane utwory polskie, francuskie, amerykańskie i argentyńskie autorstwa Ludomira Różyckiego, Germaine Tailleferre, Paula Schoenfielda oraz Astora Piazzolli.

Cuore Piano Trio, laureaci nagród takich tak Młody Promotor Polski 2023, Studencki Nobel 2020 czy Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019, już w lutym wyruszają na trzytygodniowe tournée promujące płytę w Kanadzie. W kolejnych miesiącach zespół, a także repertuar płytowy usłyszeć będzie można m.in. w Polsce, Austrii (Musikverein Wien), Danii, USA i we Włoszech.

— Dobór dzieł przypomina atmosferę najbarwniejszej epoki zachodniego świata, dzięki niezwykłej kolorystyce, przeplataniu klimatów, delikatności stylu i różnorodności ekspresji. W sumie są to utwory łatwe w odbiorze, ale trudne do wykonania, wymagające instrumentalnej wirtuozerii i błyskotliwego przerzucania się z nastroju w nastrój. To muzyka prosta, ale na swój sposób wyrafinowana, efektowna, lecz nie pozbawiona głębi, a prezentowane wykonanie młodych artystów, dodaje pełnię i żywiołowość przeżycia. Nagranie stylowe, z gustem, z rozmachem, ze wzmożoną zmysłowością i zapamiętaniem w pełnym oddaniu się emocji — Krzysztof Lipka o „Never twice the same”.

Głównym patronem medialnym płyty jest Dwójka – Program 2 Polskiego Radia. Płyta została wydana dzięki dofinansowaniu Fundacji Il Cuore Dell’Arte oraz STOART pod mecenatem Województwa Lubelskiego w ramach programu „Lubelskie – Smakuj życie!”.

