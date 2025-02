Grzegorz Laszuk w RDC o spektaklu „Cezary idzie na wojnę” w Komunie Warszawa Cyryl Skiba 06.02.2025 11:31 Spektakl piękny, mądry, wesoły i głęboko pacyfistyczny – „Cezary idzie na wojnę” w Komunie Warszawa. Rozmawialiśmy o nim w Polskim Radiu RDC z Grzegorzem Laszukiem, kuratorem sceny.

Grzegorz Laszczuk i Beata Jewiarz (autor: RDC)

Gość audycji „W rytmie kultury” Grzegorz Laszuk podkreślał, że „Cezary idzie na wojnę” współczesna opowieść performatywna, która bierze na warsztat twórczość Moniuszki czy Szostakowicza.

GRZEGORZ LASZUK „W RYTMIE KULTURY” | POSŁUCHAJ PODCASTU

– To dosyć przewrotna, queerowa adaptacja śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki. Są tam również inne elementy jak Szostakowicz czy „Popołudnie fauna”. Bazą są pieśni XIX-wieczne chwalące, męskość, rycerską postawę, czyli to wszystko, czym staramy się czasami chwalić, kiedy mówimy o patriarchacie. Ten spektakl jest piękny, mądry i wesoły oraz daje dużo optymizmu publiczności, która go ogląda – mówił.

Reżyseruje Cezary Tomaszewski. Pokazy w Komunie Warszawa przy ul. E. Plater 31, 6 i 7 lutego o godzinie 19:00.

Przedstawienie zaliczane jest do najważniejszych teatralnych wydarzeń 2017 roku, nagrodzone na festiwalu Boska Komedia przez międzynarodowe jury w kategorii Zespół.

Obsada: Michał Dembiński, Weronika Krówka, Oskar Malinowski, BAXI Ostrowski, Łukasz Stawarczyk.

