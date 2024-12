Świąteczne wydarzenie w folkowym klimacie. Dziś Jarmark Bożonarodzeniowy w NIKiDW Adam Abramiuk 15.12.2024 13:59 Dziś w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. Można poczuć atmosferę zbliżających się Świąt, posmakować wspaniałych potraw, zakupić lub własnoręcznie wykonać choinkowe ozdoby. Nie zabraknie również muzyki w najlepszym wykonaniu, na ludową i folkową nutę.

Jarmark Bożonarodzeniowy w NIKiDW (autor: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi)

Można spróbować ludowych świątecznych potraw i nauczyć się tworzenia ozdób. Dziś w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Magdalena Trzaska z Instytutu podkreśla, że jest pełno rękodzieła.

— Każda rzecz jest inna, to są przedmioty, które mają duszę, ktoś włożył w to serce, no i na pewno dwóch takich samych nie znajdziemy, więc myślę, że już to będzie wartością. Będą na przykład zabawki drewniane, takie tradycyjne jak to dawniej bywało — wymienia Trzaska.

Można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach.

— Zarówno rękodzielnicze, jak i kulinarne. Będziemy mogli np. zrobić sobie tradycyjne światy z opłatka. Są to takie właśnie ozdoby świąteczne, zrobione jak sama nazwa wskazuje z opłatka, a nazywają się światami dlatego, że są okrągłe i po prostu mają taki kształt kuli ziemskiej — tłumaczy Trzaska.

Do tego także wypieki kurpiowskich fafernuchów.

— Są to takie ciasteczka mające nazwę, która prawdopodobnie pochodzi z języka niemieckiego — pfefferkuchen, czyli ciasteczka pieprzowe, bo są z pieprzem, jak sama nazwa wskazuje. Są to ciasteczka trochę korzenne. Są i słodkie, jednym z głównych składników jest marchewka. Kolor też mają taki marchewkowy, no oczywiście jest tam miód — mówi Trzaska.

Wydarzenie uświetnią folkowe zespoły — Kapela ze Wsi Warszawa oraz Czeremszyna. Jarmark w niedzielę potrwa do godziny 19.

