Fryderyki 2024-2027. Dziennikarz Radia dla Ciebie w Radzie Akademii Fonograficznej RDC 19.10.2023 15:52 Dziennikarz Radia dla Ciebie Bogdan Fabiański wybrany do reprezentowania sekcji muzyki rozrywkowej w Radzie Akademii Fonograficznej, przyznającej Fryderyki na lata 2024-2027. Rada Akademii tworzy wszelkie regulaminy i definicje w konkursie oraz czuwa nad tym, aby wszystkie zgłoszone do nagrody nagrania ubiegały się o nominacje we właściwych kategoriach.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

Bogdan Fabiański, autor audycji „Bez limitu, czyli Bogdan Fabiański zaprasza” oraz „Parada przebojów” w Radiu dla Ciebie wybrany został do reprezentowania sekcji muzyki rozrywkowej w Radzie Akademii Fonograficznej, przyznającej Fryderyki na lata 2024-2027. Został wybrany w drodze głosowania, w którym biorą udział artyści i dziennikarze związani z muzyka z całej Polski.

W Radzie zasiadał będzie z Leszkiem Biolikiem, Moniką Brodką, Leszkiem Gnoińskim, Bogdanem Kondrackim, Piotrem Metzem, Witoldem Michalakiem, Tymonem Tymańskim, Michałem Wiraszko i Maciejem Wociem.

Czym zajmuje się Rada Akademii?

„Rada Akademii nie dokonuje żadnej oceny artystycznej ani selekcji zgłoszonych do Fryderyków albumów i utworów, ale jej rola w konkursie jest niezwykle istotna. To członkowie Rad tworzą bowiem wszelkie regulaminy i definicje w konkursie oraz czuwają nad tym, aby wszystkie zgłoszone do nagrody nagrania ubiegały się o nominacje we właściwych kategoriach. Zanim ponad 2000 osobowa Akademia Fonograficzna wyłoni nominacje do Fryderyków, a w kolejnym etapie – zwycięzców nagród, członkowie Rady wykonują żmudną pracę sprawdzenia, czy wszystkie zgłoszenia do konkursu zostały prawidłowo zarejestrowane i są zgodne z definicjami zawartymi w regulaminie” - czytamy na stronie internetowej poświęconej Nagrodzie „Fryderyk”.

W ramach Akademii Fonograficznej działają Rady Akademii poszczególnych sekcji (muzyki poważnej, rozrywkowej, i jazzowej), pełniące funkcje reprezentacyjne i konsultacyjne. Członkowie Rad Akademii współpracują z organizatorami Nagród FRYDERYK w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych, związanych z kolejnymi edycjami konkursu. Na czas każdej edycji członkowie Rad wybierają swoich reprezentantów (Prezydia Rad), którzy dbają o spójność merytoryczną kolejnych edycji Nagród: decydują o kategoriach, tworzą pojęcia i definicje, analizują zgłoszone do konkursu pozycje pod względem zgodności z regulaminem.

Nagroda Muzyczna „Fryderyk” przyznawana jest w Polsce od 1995. Od 1999 przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna. W jej skład wchodzi ponad 1000 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonograficznej. Nazwa nagrody nawiązuje do imienia polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

