„Czytanie ma tylko dobre strony”. Miniserial „Mole książkowe” już na YouTube RDC 28.04.2023 12:42 Czytanie ma tylko dobre strony - przekonuje Narodowe Centrum Kultury, zapraszając do obejrzenia nowego miniserialu. „Mole książkowe” to opowieść, która ma zaintrygować, pobudzić wyobraźnię, skłonić do refleksji, jak ubogi byłby świat bez książek – staje się też pretekstem do przypomnienia, że książki są dobrymi towarzyszami naszego codziennego życia. Produkcja powstała w ramach kampanii społecznej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Można już ją oglądać w internecie.

„Czytanie ma tylko dobre strony” – miniserial „Mole książkowe” już na YouTube (autor: NCK)

Wyobraźcie sobie, że tuż obok was od tysięcy lat żyją mole książkowe. Te maleńkie istoty żywią się tym, co niszy papier – zarodnikami grzybów, bakteriami i innymi mikroorganizmami. To prawdziwi przyjaciele książek i ludzi – dzięki ich ciężkiej pracy przetrwały egipskie papirusy, średniowieczne manuskrypty, pierwsze egzemplarze książek drukowanych przez Gutenberga, a nawet Konstytucja 3 maja. Wśród moli książkowych pojawiają się jednak „zjadacze papieru”. Przyszłość książek i relacji moli z ludźmi staje pod znakiem zapytania. Wszystko wskazuje na to, że w intrydze swoje palce, a raczej nóżki, maczały mole spożywcze i ubraniowe. Miniserial „Mole książkowe” – opowieść, która ma zaintrygować, pobudzić wyobraźnię, skłonić do refleksji, jak ubogi byłby świat bez książek – staje się też pretekstem do przypomnienia, że książki są dobrymi towarzyszami naszego codziennego życia. Produkcja powstała w ramach kampanii społecznej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i jest już dostępna na stronie internetowej i kanale NPRCz 2.0 na YouTube.

Niestandardowa inspiracja do czytania

Animowany miniserial, zrealizowany w ramach NPRCz 2.0, obejmuje cztery odcinki, które w niestandardowy sposób inspirują do czytania. Głosów molom książkowym użyczyli znani i lubiani aktorzy, muzycy, sportowcy i twórcy internetowi: Małgorzata Kożuchowska (mól Krystyna), Natalia Kukulska (mól Alicja), Ewa Szykulska (mól Janina), Reni Jusis (gąsienica Wioletta), Cezary Żak (mól Pułkownik), Piotr Cyrwus (mól Przemysław), Maciej Musiałowski (mól Miłosz), Karol Kłos (mól komentator sportowy) i Jacek Chełchowski „Zio” (mól komentator telewizyjny). Ich perypetie odkrywamy w gabinecie terapeutki Krystyny (w tej roli Małgorzata Kożuchowska), która poznaje historie poszczególnych moli książkowych, borykających się z obsesją zjadania papieru. Rolą Krystyny jest wybranie tych moli, które rokują poprawę i wspólna walka o przyszłość czytelnictwa. W końcu czytanie pozostaje wartością samą w sobie, nawet jeśli poświęcamy mu czasami tylko chwilę, wieczorem, po dniu w pracy czy w weekend. Na rozpoczęcie przygody z książką i odkrywanie literatury oraz ponowne spotkania czytelnicze nigdy nie jest za późno.

Świat „Moli książkowych” został wykreowany w technice „cut out”. Siłą animowanej serii jest humor dialogowy, a jego uzupełnieniem – zabawne postaci i kreacje artystów, którzy użyczyli głosu bohaterom. Mocną stroną miniserialu jest także rozbudowana, dopracowana w szczegółach scenografia, bogata w detale, ważna przy tworzeniu wrażenia „mikroskali” świata moli.

Za kampanię społeczną NPRCz 2.0 odpowiada Narodowe Centrum Kultury, które koordynuje komunikację tego programu. Autorem koncepcji miniserialu jest grupa Mumio, a producentem wykonawczym – studio Badi Badi. Wsparcie w przygotowaniu kreacji promocyjnych zapewniła agencja Punchline. Od 23 kwietnia miniserial jest dostępny na kanale NPRCz 2.0 na YouTube.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

