18. rocznica śmierci JP II. W niedzielę specjalny program i słuchowisko Karola Wojtyły RDC 31.03.2023 19:51 W niedzielę minie 18 lat od śmierci papieża Jana Pawła II. Z tej okazji Radio dla Ciebie wyemituje specjalny program, w którym - oprócz rozmów Bogumił Łozińskiego z gośćmi - usłyszą Państwo słuchowisko Karola Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera” w adaptacji i reżyserii dyrektor literackiej RDC Aleksandry Głogowskiej. Zapraszamy od 17:00.

Jan Paweł II (autor: Rob Croes / Anefo, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

W niedzielę od 17:00 do 20:00 na antenie Radia dla Ciebie wyemitujemy specjalną audycję z okazji 18. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Gośćmi Bogumiła Łozińskiego będą Alina Petrowa-Wasilewicz - publicystka i autorka książek, a także Grzegorz Polak - zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Tuż po rozmowach usłyszą Państwo słuchowisko „Przed sklepem jubilera” autorstwa Karola Wojtyły, w adaptacji i reżyserii dyrektor literackiej Radia dla Ciebie Aleksandry Głogowskiej.

„Przed sklepem jubilera” to najbardziej znana sztuka Karola Wojtyły, dramat poetycki w trzech częściach będący swoistą medytacją nad sakramentem małżeństwa.

Jest to historia trzech par, które spotkają się przed sklepem jubilera, a podczas przymierzania obrączek dokonują rozrachunku własnego życia. Młodzi pytają o przyszłość, starsi o przeszłość, zastanawiają się patrząc na obrączki, co zostało z dawnego uczucia. Opowieści te służą do pokazania, że miłość małżeńska ślubowana w obliczu Boga jest odbiciem Jego miłości do nas.

Utworem „Przed sklepem jubilera” Karol Wojtyła pragnie zwrócić uwagę młodym ludziom, a przede wszystkim narzeczonym i młodym małżeństwom, aby całkowicie zrozumieli na czym polega prawdziwa miłość małżeńska. Karol Wojtyła podkreśla, że podstawą szczęśliwej miłości małżeńskiej jest wierność, uczciwość, wolność i odpowiedzialność, które świadczą o psychicznej dojrzałości człowieka. Stosowanie tych poleceń przynosi autentyczną radość i spokój ducha.

Adaptacja: Aleksandra Głogowska

Reżyseria: Aleksandra Głogowska

Realizacja akustyczna: Maciej Kubera

Muzyka: Janusz Strobel



Obsada:

Katarzyna Dąbrowska, Dariusz Wnuk, Anna Seniuk, Wiesław Komasa, Emilia Komarnicka - Klynstra, Rendbad Klynstra - Komarnicki, Ewa Kania, Stanisław Brudny,

Saksofon - Mariusz Fazi Mielczarek

W tym roku 2 kwietnia minie 18. rocznica śmierci papieża. Jan Paweł II zmarł w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia o godz. 21.37 w Watykanie. Miał 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat.

Jan Paweł II pielgrzymował do Polski osiem razy, pierwszy raz w 1979 roku.

