Nie żyje kobieta potrącona przez pijanego kierowcę w Gostyninie. 37-latka walczyła o życie w szpitalu od 26 lutego, gdy doszło do tej tragedii. Zatrzymany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledczy nie wykluczają zmiany zarzutów. – Będzie inne zagrożenie karą ze względu na to, że mamy do czynienia ze śmiercią człowieka – mówi prokurator rejonowy w Gostyninie.