Terenowy Punkt Paszportowy w Garwolinie otwarty. Rozszerza się sieć na Mazowszu Adam Abramiuk 02.10.2023 19:04 Dziś z udziałem wojewody mazowieckiego otwarto nowy Punkt Paszportowy w Garwolinie. Jak podkreślał Tobiasz Bocheński, w planach jest utworzenie kolejnych placówek w regionie. — Te dobre praktyki zaowocowały naszymi planami, i w 2024 roku zamierzamy otworzyć co najmniej kilka nowych punktów na terenie całego województwa — zapowiedział wojewoda.

Otwarto Nowy Punkt Paszportowy na Mazowszu (autor: Tobiasz Bocheński - Wojewoda Mazowiecki/FB)

Dziś otwarto nowy Punkt Paszportowy na terenie Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podkreślił podczas otwarcia, jak ważne jest skracanie dystansów administracyjnych dla mieszkańców.

— Dzisiaj naszą ambicją jest otwieranie jak największej ich liczby, po to, aby odległość dla mieszkańca gminy i powiatu, nie był duża, żeby mógł szybko pojechać i załatwić swoją sprawę paszportową. Do tej pory mieszkańcy powiatu musieli jeździć do Otwocka, do Siedlec po to, aby wyrobić paszport — oznajmił Bocheński.

Więcej Punktów Paszportowych na Mazowszu

Jak dodał wojewoda, w planach jest utworzenie kolejnych Punktów Paszportowych w regionie.

— Te dobre praktyki zaowocowały naszymi planami, i w 2024 roku zamierzamy otworzyć co najmniej kilka nowych punktów na terenie całego województwa, żeby mieszkańcy innych powiatów korzystali z takich samych udogodnień jak mieszkańcy powiatu garwolińskiego — stwierdził wojewoda.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30.

