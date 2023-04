EkoSpiżarnia. Powstał pierwszy sklep społeczny w Ciechanowie Iwona Rodziewicz-Ornoch 04.04.2023 19:43 Mięso, garmażerka, nabiał czy owoce nie za pieniądze, a za punkty. W Ciechanowie powstał pierwszy sklep społeczny. Jutro otwarcie.

EkoSpiżarnia. Powstał pierwszy sklep społeczny w Ciechanowie (autor: UM Ciechanów)

Potrzebujący będą mogli rozbić zakupy w Hali Targowej "Bloki". To tam znajduje się sklep EkoSpiżarnia.

- Produkty żywnościowe z krótkim terminem przydatności z ciechanowskich supermarketów będą trafiać do naszego sklepu społecznego, a tam osoby, będące w chwilowej potrzebie, przechodzące trudności finansowe, będą mogły otrzymać żywność. Chcemy wesprzeć naszych mieszkańców, a jednocześnie będziemy przeciwdziałać marnowaniu jedzenia - mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.





EkoSpiżarnia zostanie otwarta 5 kwietnia w należącej do miasta Hali Targowej „Bloki” przy ul. Sienkiewicza. Z łatwością można dojechać do niej komunikacją miejską. Zakupy będą możliwe w środy i piątki w godz. 9.30 do 14.00. Będą mogły je zrobić osoby, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

W sklepie społecznym nie będzie obrotu finansowego. Oznacza to, że kupujący otrzymają towary za punkty wedle skierowania z MOPS. Skierowanie będą ważne jeden miesiąc, aby MOPS mógł monitorować rzeczywisty poziom zapotrzebowania chętnych do zrobienia w nim zakupów.

Mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się m.in. w pieczywo, warzywa, owoce, mięso, ryby, nabiał, makarony czy gotowe produkty garmażeryjne. Asortyment zapewni współpracujący z miastem Bank Żywności w Ciechanowie. W sklepie społecznym znajdzie się żywność, którą Bank otrzyma od producentów i dystrybutorów. Mimo, że będzie miała krótki termin przydatności do spożycia (2-3 dni), nie trafi na śmietnik. Zostanie uratowana przed zmarnowaniem i wesprze osoby, które nie mogą kupić jej w innym miejscu.

Każdego dnia będzie można kupić określoną ilość danego asortymentu. Taką, która zapewni pokrycie podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego, a nie będzie podstawą handlu wtórnego.

Dodatkowo klienci sklepu otrzymają od miasta bezpłatne ekologiczne torby wielokrotnego użytku. Torby na zakupy wykonane z juty będą wydawane do wyczerpania zapasów. To rówież element promocji idei zero waste, która zakłada rezygnację z używania plastiku, w tym foliowych jednorazowych siatek na zakupy.

Funkcjonowanie sklepu na bieżąco wspierał będzie ratusz. Dotacja celowa w formie małego grantu na prowadzenie sklepu dla Banku Żywności w Ciechanowie będzie przeznaczona na utrzymanie personelu EkoSpiżarni. Sklep nie będzie przynosił dochodu. Celem jego funkcjonowania jest działalność pomocowa, a nie zarobkowa. Miasto zapewniło też wyposażenie punktu w meble, lodówkę, zamrażarkę i witrynę chłodniczą.

Bank Żywności w Ciechanowie, który współpracuje z miastem zapewnia systematyczną pomoc żywnościową około 1,5 tys najuboższych mieszkańców. Osoby, które już są objęte tą długofalową formą wsparcia oraz mieszkańcy objęci stałą opieką MOPS nie będą klientami EkoSpiżarni. Sklep ma na celu wspieranie mieszkańców, którzy w kryzysie znaleźli się czasowo.

