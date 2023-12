Dwóch kradło perfumy, trzeci je od nich odkupował. Usłyszeli zarzuty RDC 17.12.2023 14:57 Chcieli prowadzić „zapachowy biznes”, usłyszeli zarzuty. Mowa o trzech mieszkańcach powiatu ciechanowskiego. Dwóch z nich kradło perfumy, a trzeci ich do kradzieży namawiał i odkupował ich łupy.

Dwóch kradło perfumy, trzeci je od nich odkupował. Trzech mężczyzn z zarzutami (autor: Mazowiecka Policja)

Ciechanowscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, mających związek z procederem kradzieży markowych perfum w jednej z drogerii na terenie powiatu ciechanowskiego. Zarzuty usłyszeli zarówno mężczyźni trudniący się kradzieżą, jak i paser, który nakłaniał złodziei do popełnienia przestępstwa.

Na początku grudnia br. policjanci zostali poinformowani przez pracownika ochrony jednej z drogerii o ujęciu dwóch mężczyzn, którzy usiłowali dokonać kradzieży. 26 i 27-latek wzięli z półki kilka sztuk perfum, schowali je pod kurtkę i próbowali wyjść ze sklepu ze skradzionym towarem. Gdy pracownik drogerii zauważyły całą sytuację, nie pozwolił mężczyznom opuścić drogerii i jednocześnie powiadomił Policję. Łączna wartość produktów, które próbowali wynieść złodzieje to ponad 1 200 zł.

Nie pierwsza kradzież

W trakcie interwencji okazało się, że usiłowanie kradzieży to nie jedyne przewinienie, jakiego dopuścił się jeden z mężczyzn 27-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Pracownik ochrony rozpoznał mężczyznę na nagraniu z monitoringu, gdy kilka dni wcześniej udało mu się ukraść perfumy. W tym przypadku straty zostały oszacowane na prawie 900 zł.

Ciechanowscy policjanci wpadli na trop i zatrzymali pasera, który kupił od 27-latka skradzione perfumy. W toku prowadzonych czynności kryminalni ustalili, że 30-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego przywoził 26 i 27-latka w umówione miejsce, a następnie nakłaniał ich do kradzieży perfum.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego funkcjonariusze przedstawili zarzuty całej trójce. 27-latek usłyszał zarzuty kradzieży i usiłowania kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 26-latek odpowie za usiłowanie kradzieży. Z kolei 30-latek usłyszał zarzuty paserstwa i podżegania do kradzieży. Okazało się, że mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy, ponieważ w przeszłości był karany za podobne przestępstwa. W związku z tym grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

