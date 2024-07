Przedszkole i żłobek w Żurominie wyłączone z użytkowania. Burmistrz: to samowola budowlana Alicja Śmiecińska 09.07.2024 20:11 Przedszkole i żłobek w SP nr 2 w Żurominie zostały wyłączone z użytkowania. To efekt braku odpowiedniej dokumentacji. – Budynki, w które były zajmowane przez placówki to samowola budowlana – wskazał burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.

Przedszkole (autor: pexels)

Wyłączona z użytkowania została część budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie, w której znajdowały się przedszkole i żłobek. Stało się to w wyniku odkrycia przez burmistrza, że placówki działają w obiektach bez legalizacji.

O tych podejrzeniach informowaliśmy w RDC. Teraz, jak przekazał nam Michał Bodenszac wszystko się potwierdziło.

– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego swoim postanowieniem wstrzymał użytkowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w obszarze przedszkola i żłobka, które są samowolami budowlanymi. Jeśli tylko będę miał zielone światło w postaci zatwierdzonej dokumentacji, to ruszamy do przebudowy. Chciałbym, żeby to zakończyło się jak najszybciej, ale nie jestem w stanie zadeklarować żadnego terminu – mówił.

Prace nad przebudową rozpoczną się jeszcze w wakacje.

