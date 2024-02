Czego chcą mieszkańcy gm. Łochów? Trwa nabór projektów do Strategii Rozwoju Gminy Beata Głozak 22.02.2024 11:05 W ramach Strategii Rozwoju Gminy Łochów do 1 marca mieszkańcy mogą składać swoje projekty dotyczące zmian na terenie gminy. Dokument będzie wykorzystywany przy staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych. — Jest to dokument strategiczny, czyli wytaczający pewne kierunki działań podejmowanych przez gminę — mówi sekretarz Angelika Pasek-Gilarska. Projekty można składać osobiście lub za pomocą formularza na stronie urzędu.

Strategia Rozwoju Gminy Łochów. Projekty można składać do 1 marca (autor: Gmina Łochów/FB)

Odnowiony zabytek, budowa żłobka czy teren zagospodarowany pod rekreację. Mieszkańcy gminy Łochów mają okazję do pokazania władzom, czego chcą na swoim terenie. W ramach prac nad ważnym dokumentem, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy, do 1 marca mogą składać do niego swoje projekty.

— Jest to dokument, jak sama nazwa wskazuje, strategiczny, czyli, wytaczający pewne kierunki działań podejmowanych przez gminę. On będzie wykorzystywany w przyszłości przy staraniach gminy o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Tu chodzi o to, żeby ten dokument uwzględniał również zdanie mieszkańców i to jak oni to widzą — mówi sekretarz gminy Angelika Pasek-Gilarska.

Projekty i pomysły mieszkańcy gminy mogą składać za pomocą formularza na stronie internetowej urzędu lub osobiście. Propozycje spójne z założeniami ratusza i przygotowaną wcześniej diagnozą do Strategii zostaną ujęte.

