Zmasowany atak na Kijów i Charków. Zginęły cztery osoby

Wtorek 2 stycznia to 678. dzień wojny w Ukrainie. Cztery osoby zginęły, a 92 zostały ranne we wtorek w rosyjskim ataku na Ukrainę, Kijów, obwód kijowski i Charków - poinformował we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do partnerów na Zachodzie o zdecydowaną reakcję, obejmującą m.in. przekazanie Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej, dronów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu.