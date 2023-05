Zmasowany atak dronów na Kijów. Nie żyje co najmniej jedna osoba RDC 28.05.2023 18:55 Po nocnym, zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Kijów władze ukraińskie stolicy wciąż ustalają liczbę poszkodowanych. Odłamki zestrzelonych maszyn, które spadły m.in. na centrum handlowe i domy mieszkalne, zabiły co najmniej jedną osobę. Dwie są ranne – podało w niedzielę MSW Ukrainy. Niedziela 28 maja to 468. dzień wojny w Ukrainie.

Trzy osoby, które były uznane zaginione po piątkowym rosyjskim ataku rakietowym na szpital w Dnieprze, nie żyją – powiadomił w niedzielę szef władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

"Niestety, ludzie ci zginęli" – napisał Łysak w Telegramie. Ofiary to dwaj mężczyźni i kobieta.

W sumie, jak poinformował urzędnik, w ataku zginęły cztery osoby. Wcześniej władze informowały o dwóch ofiarach śmiertelnych i 32 rannych.

W piątek Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Dniepr, trafiając w budynek szpitala oraz kliniki weterynaryjnej.

Dwie ofiary śmiertelne rosyjskich ostrzałów w obwodzie charkowskim; ranni i zniszczenia w innych regionach

Dwie osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów – poinformowały lokalne władze. O rannych lub zniszczeniach informują w niedzielę rano także obwody zaporoski, dniepropietrowski, mikołajowski i żytomierski.

W wyniku rosyjskich ataków artyleryjskich w obwodzie charkowskim zginęli 61-letnia kobieta i 60-letni mężczyzna – powiadomił szef władz regionu Ołeh Syniehubow. Trzy osoby są ranne, uszkodzone zostały domy mieszkalne i infrastruktura cywilna. Co najmniej jeden cywil zginął we frontowym obwodzie donieckim.

Cztery osoby zostały ranne w rozdzielonym przez linię frontu obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Tam również w wyniku ostrzałów, które dotknęły 21 miejscowości, doszło do zniszczeń obiektów cywilnych.

W obwodzie dniepropietrowskim po raz kolejny ostrzeliwany był Nikopol, który znajduje się w zasięgu rosyjskiej artylerii. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, gazociąg, linie elektryczne.

Z kolei w obwodzie żytomierskim zaatakowany został obiekt infrastrukturalny. Wstępnie władze podały, że ofiar śmiertelnych i rannych nie było. Znajdujący się w centralnej części kraju obwód żytomierski był w nocy zaatakowany dronami, podobnie jak sąsiedni obwód kijowski, na którym skupił się zmasowany rosyjski nalot bezzałogowców. W stolicy zginęła co najmniej jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Irański dron Shahed został zestrzelony w nocy także nad obwodem mikołajowskim. W sobotę armia rosyjska ostrzeliwała powiat oczakowski z artylerii.

Ogółem w ciągu doby w wyniku rosyjskich działań zbrojnych ucierpiało 12 obwodów Ukrainy.

Po zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Kijów władze wciąż ustalają liczbę poszkodowanych

Po nocnym, zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Kijów władze ukraińskie stolicy wciąż ustalają liczbę poszkodowanych. Odłamki zestrzelonych maszyn, które spadły m.in. na centrum handlowe i domy mieszkalne, zabiły co najmniej jedną osobę. Dwie są ranne – podało w niedzielę MSW Ukrainy.

„Było to rekordowy atak na miasto pod względem liczby dronów. Są zabici i ranni. (…) Informacje o liczbie poszkodowanych nadal są ustalane – przekazał resort.

Odłamki strąconych dronów spadły na trzy kijowskie dzielnice. W Rejonie Hołosijiwskim uszkodzone zostało centrum handlowe, niezamieszkały budynek, magazyny przemysłowe i budowany blok. W dzielnicy doszło do kilku pożarów. "Wiadomo o jednej osobie zabitej i dwóch rannych" – powiadomiło MSW.

Według policji zabity to 41-letni mężczyzna pochodzący z obwodu czernihowskiego. Ranni to kobieta i mężczyzna, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

W Rejonie Peczerskim w centrum Kijowa odłamkami uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. W Rejonie Darnickim szkody są najmniejsze: ucierpiał tam jedynie sklep, w którym zostały wybite szyby i zniszczone drzwi.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że nad Kijowem siły ukraińskie zestrzeliły w nocy ponad 40 dronów. Siły Powietrzne powiadomiły, że w największym ataku dronów od początku wojny Rosjanie zastosowali ogółem 54 Shahedy, z których 52 udało się zniszczyć.

Według komunikatu ukraińskich Sił Powietrznych Rosjanie wystrzelili z obwodu briańskiego na północ od Ukrainy oraz Kraju Krasnodarskiego na południu rekordową ilość dronów Shahed 136/131. Maszyny te są produkowane i dostarczane przez Iran.

Największy rosyjski atak dronów – nad Kijowem zestrzelono ponad 40, ogółem kraj zaatakowały 54 maszyny

Nad Kijowem siły ukraińskie zestrzeliły w nocy ponad 40 dronów – poinformował mer miasta. Siły Powietrzne powiadomiły, że w największym ataku dronów od początku wojny Rosjanie zastosowali ogółem 54 Shahedy, z których 52 udało się zniszczyć.

"14. atak dronów na stolicę od początku maja. Dzisiaj wróg postanowił +złożyć życzenia+ mieszkańcom z okazji Dnia Kijowa (obchodzonego 29 maja) przy pomocy śmiercionośnych dronów" – powiadomił mer miasta Witalij Kliczko. W wyniku ataku są ofiary i zniszczenia, które władze obecnie ustalają. Jak dotąd podano, że jedna osoba zginęła i co najmniej jedna jest ranna.

Kliczko ocenił, że był to największy atak na Kijów od początku wojny.

Według komunikatu ukraińskich Sił Powietrznych Rosjanie wystrzelili z obwodu briańskiego na północ od Ukrainy oraz Kraju Krasnodarskiego na południu rekordową ilość dronów Shahed 136/131(produkowanych i dostarczanych przez Iran).

52 z 54 wrogich obiektów zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna.

Celem ataków były obiekty wojskowej i infrastruktura cywilna w centralnej części Ukrainy, w tym w obwodzie kijowskim. W tym regionie zestrzelono większość atakujących dronów

