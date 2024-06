Masowy atak dronów na lotnisko w Mrozowsku w Rosji

Sobota 15 czerwca to 841. dzień wojny w Ukrainie. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Kyryło Budanow potwierdził w rozmowie z The War Zone, że lotnisko w Mrozowsku w obwodzie rostowskim w Rosji zostało zaatakowane w nocy w czwartek, gdzie użyto co najmniej 70 dronów.