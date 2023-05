Siły rosyjskie zaatakowały Kijów i inne miasta w Ukrainie

Systemy obrony powietrznej odpierały w nocy we wtorek rosyjskie ataki powietrzne na Kijów i inne miejsca na Ukrainie - przekazał na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Alarm przeciwlotniczy obowiązuje we wszystkich obwodach Ukrainy. 16 maja to 457. dzień wojny w Ukrainie.