Zmiany w ruchu na Sadach Żoliborskich. Zaczyna się przebudowa ul. Przasnyskiej RDC 12.07.2023 08:31 Od dzisiaj zmiana organizacji ruchu na Sadach Żoliborskich. To w związku z przebudową ulicy Przasnyskiej. Utrudnienia będą na odcinku od skrzyżowania z Rydygiera do Duchnickiej.

Zmiany w ruchu na Sadach Żoliborskich. Zaczyna się przebudowa ul. Przasnyskiej (autor: UD Żoliborz)

W związku z przebudową ulicy Przasnyskiej od środy, 12 lipca na odcinku od ul. Duchnickiej do skrzyżowania z ul. Rydygiera obowiązywać będzie nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Ulica okresowo zostanie zawężona, mieszkańcy mogą spodziewać się lokalnych niedogodności w płynnym w dojeździe do posesji. Tymczasowo zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych.

Trzy etapy prac

Prace i zmiany w organizacji ruchu na tym odcinku (Duchnicka-Rydygiera) podzielone zostały na 3 etapy. We wszystkich - ulica Przasnyska zostanie zawężona do 1 jej szerokości i wprowadzony zostanie ruch jeden kierunek ruchu skierowany od ul. Duchnickiej do ul. Rydygiera. W etapie 1 i 2 zmiany obejmą wschodnią stronę ulicy, przy której zostaną wybudowane chodniki oraz zatoka parkingowa. Tymczasowo zlikwidowane będzie także przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Duchnicką (zmiany w organizacji ruchu etap 1). Natomiast w etapie 3 czasowej organizacji ruchu realizowane będą prace związane z budową chodnika po zachodniej stronie ulicy.

- Wykonawca zapewnił nas, że będzie podejmował działania, aby maksymalnie zminimalizować utrudnienia w ruchu dla mieszkańców, a tablice informujące o wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu mają być umieszczane na 5 dni przez ich wprowadzeniem. Mam jednak świadomość, że brak przejścia dla pieszych w dotychczasowym miejscu czy jednokierunkowy ruch kołowy, będą pewną niedogodnością. Proszę więc mieszkańców o zrozumienie i cierpliwość, a jestem przekonany, że efekt końcowy i wspólnie wypracowana wizja oraz funkcjonalność ulicy Przasnyskiej będą bardzo satysfakcjonujące – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Do kiedy utrudnienia?

Wykonawca inwestycji – firma Wegarten – przewiduje, że kluczowe prace budowlane i lokalne utrudnienia dla ruchu samochodowego, rowerowego oraz dla pieszych, na tym odcinku będą trwały ok. 1,5-2 miesiące. Następnie zamierza przystąpić do głównych prac na odcinku Przasnyskiej od ulicy Rydygiera do ul. Krasińskiego. Niewykluczone, że część robót związanych z przebudową ulicy może być prowadzona równocześnie na obu odcinkach. W ostatniej kolejności zaplanowane jest rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Przasnyskiej i Rydygiera.

Przebudowa ulicy Przasnyskiej ma objąć ok. 600 m odcinek ulicy od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego. W ramach prac powstanie również rondo na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera oraz prawidłowe dowiązanie ulicy Przasnyskiej do ulicy Krasińskiego (gdzie ma powstać rondo w ramach zadań Zarządu Dróg Miejskich). Wyremontowany ma zostać także fragment ulicy Duchnickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 roku.

Czytaj też: Chodzą po jezdni na przystanek. Piesi zdezorientowani zmianami przez budowę tramwaju do Wilanowa