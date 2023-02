Zatrzymany w Podkowie Leśnej odpowie za 17 przestępstw popełnionych w kilku powiatach Adam Abramiuk 23.02.2023 13:10 Był podejrzany o liczne przestępstwa i poszukiwany przez sądy i prokuratury. 29-latek zatrzymany przez policję w Podkowie Leśnej. Mężczyzna usłyszał 17 zarzutów dotyczących przestępstw popełnionych na terenie trzech powiatów - poinformowała w czwartek asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Zatrzymany w Podkowie Leśnej odpowie za 17 przestępstw popełnionych w kilku powiatach (autor: Policja w Grodzisku Mazowieckim)

Mundurowi dostali informację o tym, gdzie może znajdować się mężczyzna i pojechali pod wyznaczony adres. Zastali tam poszukiwanego.

- Podczas dokładnego przeszukania domu, mundurowi znaleźli torbę z suszem roślinnym. Zabezpieczyli też pieniądze, które mogły pochodzić z popełnionych przez mężczyznę przestępstw. Badanie zabezpieczonych substancji potwierdziło, że było to ponad 40 gramów marihuany - mówi Katarzyna Zych.





Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Analiza danych i czynności dochodzeniowe wykazały, że był poszukiwany.

- Także listem gończym przez pięć różnych instytucji do odbycia kar za wcześnie popełnione czyny. Zatrzymany usłyszał 16 zarzutów karnych. 10 z nich dotyczyło różnych kradzieży, cztery do niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów, a dwa - niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Odpowie też za posiadanie środków odurzających, zabezpieczonych podczas zatrzymania w Podkowie Leśnej - wyjaśnia policjantka.



Zgodnie z postanowieniami sądów i prokuratur, mężczyzna trafił za kratki, gdzie odbędzie przewidziane dla niego kary.

