Władze PGE Narodowego: Stadion jest miejscem bezpiecznym i mogą się tam odbywać imprezy masowe Adam Abramiuk 21.03.2023 12:47 Spółka PL.2012+, będąca operatorem PGE Narodowego w Warszawie, zapewnia, że stadion jest miejscem bezpiecznym i zgodnie z opinią ekspertów mogą odbywać się na nim imprezy masowe. W poniedziałek miasto wydało ostatnią zgodę na organizację meczu Polska - Albania, jednak warunkuje ją siłą wiatru.

Stadion Narodowy (autor: PGE Narodowy)

Mecz Polska- Albania może odbyć się 27 marca na Stadionie Narodowym. - Eksperci jednoznacznie mówią, że stadion to miejsce bezpieczne - mówi rzecznik PGE Narodowego, Małgorzata Bajer.

- Eksperci stworzyli zestawienie takich warunków, które stadion musi spełnić. Każda operacja dachem musi być poprzedzona ustaleniami z ekspertami. Jest tam też temat tego wiatru. Tam rzeczywiście jest zalecenie, że jeżeli będzie pogoda sztormowa, to jest wskazanie żeby nikt nie przebywał na płycie i na trybunach - mówi rzeczniczka.

PGE Narodowy nie odwołuje zaplanowanych wydarzeń i zaznacza, że wszystkie się odbędą z godnie z terminarzem. Władze stadionu swoje decyzje opierają na opiniach ekspertów.

- My musimy być i jesteśmy w stałym kontakcie z ekspertami. To oni rekomendują w jaki sposób powinniśmy działać. Tak też robimy. Ja nie sadzę, by cokolwiek miało wpływ na funkcjonowanie stadionu, najlepiej wiedzą o tym eksperci - przekonuje.

Poza meczami reprezentacji, na stadionie zaplanowane są m.in. żużlowe Grand Prix w maju, gala KSW w czerwcu, a także duże koncerty - Red Hot Chilii Peppers, Beyonce czy Harrego Stylesa.

O wyłączeniu Stadionu Narodowego z użytkowania poinformowano 11 listopada. Wada jednego z elementów konstrukcji dachu została wykryta w czasie corocznego przeglądu technicznego. Przez wadę nie odbyło się wiele zaplanowanych na stadionie imprez. Pod koniec lutego PZPN poinformował, że usterka została naprawiona.

