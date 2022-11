Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Pierwsze zmiany w ruchu już w piątek RDC 25.11.2022 20:16 W nadchodzący weekend, 25-27 listopada, z ruchu wyłączona zostanie ul. Jarzębskiego – na całej długości (od ul. Broniewskiego do Żeromskiego), w tym czasie ułożona będzie na niej nowa nawierzchnia. Roboty rozpoczną się w piątek, 25 listopada, o godz. 22 i potrwają do poniedziałkowego poranka. Kierowcy utrudnienia będzie można objechać ulicami Broniewskiego, Perzyńskiego i Żeromskiego. Dodatkowo na ulicach Magiera i Staffa, pomiędzy Jarzębskiego i Perzyńskiego, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Weekendowe utrudnienia w Warszawie (autor: WTP)

„W związku z pracami inaczej pojadą autobusy linii 103, które kursować będą ulicami Rudnickiego, Perzyńskiego i Żeromskiego. Przystanki Piaski 07 i Piaski 08 oraz Bielany-Ratusz 03 zostaną zawieszone. Od poniedziałku, 28 listopada, od ok. godz. 5, przywrócona zostanie podstawowa trasa linii 103” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W czasie weekendu nowa nawierzchnia pojawi się także na kilometrowym fragmencie ul. Sytej – od ul. Vogla do Południowej Obwodnicy Warszawy. Prace potrwają od piątku, 25 listopada, od godz. 22 do poniedziałku, 28 listopada, do godz. 4. W tym czasie zamknięte zostaną wszystkie wyjazdy z dróg poprzecznych na ul. Sytą. Kierowcy będą kierowani na objazd wyznaczony ulicami Vogla, Zaściankową i Bruzdową do obwodnicy.

Szczegóły objazdów w Warszawie

Jak przekazał ZTM, w sobotę i niedzielę, 26 i 27 listopada, autobusy linii 164 nie dojadą do pętli Kępa Zawadowska. Będą zawracały na rondzie – u zbiegu ulic Vogla oraz Sytej – i zakończą swoją trasę na przystanku Syta 02. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Syta 03, Lercha 01 i 02, Zawady 01 i 02, Metryczna 01 i 02, Bartyki 51 i 02, Grabalówki 01 i 02, Hoserów 01 i 02 oraz Kępa Zawadowska 01. W poniedziałek autobusy wrócą na trasę podstawową, do pętli Kępa Zawadowska.

Od godz. 22 w piątek, 25 listopada, do godz. 4.30 w poniedziałek, 28 listopada kolejarze zamkną przejazd kolejowy w ciągu ul. Marsa. Objazd poprowadzi ul. Żołnierską przez tory i Strażacką.

„Zmienionymi trasami w sobotę i niedzielę pojadą autobusy linii 115 i 183, zostanie natomiast uruchomiona dodatkowa linia zastępcza Z15” – poinformował ZTM.

Autobusy linii 115 będą kursowały na trasie skróconej: Aleksandrów, al. Komandosów, Ilskiego, Marsa do PKP Rembertów. Z kolei autobusy linii 183 nie będą podjeżdżały do PKP Rembertów, tylko z ulicy Ilskiego pojadą bezpośrednio do Marsa.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia Z15, łącząca północny Rembertów ze stacją kolejową PKP Rembertów. Autobusy pojadą trasą: PKP Mokry Ług, Czwartaków, al. Sztandarów, rondo gen. Fieldorfa „Nila”, al. gen. Chruściela "Montera" do PKP Rembertów.

„Linie 115 i 183 będą kursowały według zmienionych rozkładów jazdy” – zaznaczył ZTM.

Czytaj też: Na Pradze Północ w Warszawie powstał ogród w środku kamienicy