Koniec modernizacji parku Pole Mokotowskie. „Będzie lepiej służył kolejnym pokoleniom” RDC 12.12.2023 20:00 Zakończyła się modernizacja jednego z największych warszawskich parków, czyli Pola Mokotowskiego. Dzięki unijnej inwestycji ponad 70-hektarowy teren stał się jeszcze bardziej zielony i naturalny, a mieszkańcy zyskali nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku.

3 Park Pole Mokotowskie w nowej odsłonie (autor: UM Warszawa)

Park Pole Mokotowskie przeszedł modernizację. Warszawiacy zyskali dodatkowe miejsca do rekreacji i wypoczynku. Jak zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, miejsce będzie służyło mieszkańcom przez wiele lat.

– Park Pole Mokotowskie od dziś znów w pełni otwarty dla mieszkańców! Zakończyliśmy ogromną metamorfozę jednego z największych parków w Warszawie. Najważniejszym elementem inwestycji było rozbetonowanie i zazielenienie dużego stawu oraz przygotowanie w parku zupełnie nowego układu wodnego, pełnego roślinności i dzikiej przyrody – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Poza nowymi nasadzeniami w odnowionym parku jest jeszcze więcej możliwości do uprawiania sportu i rekreacji. Stworzyliśmy przyjazne miejsca do wypoczynku, dbając o tamtejszą przyrodę i zbiorniki wodne. Cieszę się, że ten teren położony w samym sercu stolicy będzie jeszcze lepiej służył kolejnym pokoleniom warszawianek i warszawiaków – dodaje.

Bardziej zielono i naturalnie w parku Pole Mokotowskie

Jedną z głównych zmian w parku była naturalizacja stawów. Zamiast 16 tys. mkw. betonu znajduje się tam teraz nowy układ wodny z roślinnością szuwarową, która nie tylko zachwyca wyglądem, ale też zapewnia schronienie tamtejszym zwierzętom. Skomplikowania technologia oczyszczania wody z zanieczyszczeń pozwoli na zachowanie stabilnego ekosystemu. A zamknięty system obiegu wody w zbiorniku głównym sprawi, że będzie on cieszył mieszkańców przez cały rok.

Dużo bardziej atrakcyjny stał się również teren wokół stawu – mieszkańcy mogą tam spacerować po drewnianych podestach i mostkach lub odpocząć na wygodnych siedziskach. Nowy wygląd zyskały też nowe stawy. Poza nasadzeniami pojawiły się tam także miejsca do wypoczynku.

Usunięty ze stawów i pokruszony beton został użyty m.in. do uformowania wałów wygłuszających park od strony ul. Wawelskiej. Powstałe w ten sposób górki obsiano trawą.

W parku pojawiło się jeszcze więcej zieleni. Wśród posadzonych drzew znalazły się m.in. lipy srebrzyste i szerokolistne, topola szara, jarzęby pospolite i klon jawor. Przybyło też kilkanaście tysięcy innych roślin: krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych. Wysiano łąki kwietne i założono trawniki. Nową zieleń można podziwiać m.in. w ogrodach biocenotycznym i sensorycznym. Pierwszy z nich powstał w centralnej części parku, na zrekultywowanym terenie po dawnej bazie MPO. Uformowane tam górki i niecki pełnią funkcję ogrodów deszczowych, powstał też drewniany podest meandrujący wśród zieleni i altany. Ogród sensoryczny z djembasem, tipi, kamieniami wspinaczkowymi i betonowymi leżakami utworzono natomiast przy placu zabaw przy ul. Leszowej.

Miejsce do sportu i rekreacji

W odnowionym parku jest jeszcze więcej możliwości do uprawiania sportu. W śródmiejskiej części, na tyłach Politechniki Warszawskiej, powstała strefa z przeszkodami do ewolucji dla rolkarzy. W parku pojawiła się też nowa siłownia plenerowa, stojaki na rowery, chwiejna równoważnia czy naturalne elementy do rekreacji, np. pniaki do wspinaczki. W ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego utworzono nową ścieżkę dla biegaczy. Jej trasa biegnie od restauracji Jeff’s do zbiornika wodnego. Przy samej restauracji powstał też nowy plac z zadaszeniem.

W śródmiejskiej części Pola Mokotowskiego spektakularną zmianę przeszedł teren wokół fontanny, gdzie ułożono ozdobne płyty z labradorytu. W południowej części fontanny powstała nowa niecka z zamgławiaczami i siedziska nawiązujące stylem do pozostałych mebli w parku.

W parku nie zabrakło nowych ławek i platform do siedzenia, pojawiły się też nowe latarnie i kosze na śmieci. Postawiono dwie toalety automatyczne.

Podczas inwestycji nie zapomniano o zwierzętach. W ochockiej i śródmiejskiej części parku zbudowane zostały dwa oczka wodne dla czworonogów, a na polanach ustawiono hotele dla owadów.

Źródło: Inf. pras. Autor: RDC /JD