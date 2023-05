Warszawskie metro ponad podziałami. Radni PiS apelują Adam Abramiuk 11.05.2023 20:22 Stołeczni radni PiS apelują w sprawie budowy sieci metra. Chcą udziału wszystkich stron społecznych i politycznych w tym przedsięwzięciu. Z tego względu wychodzą z propozycją trzech elementów mających pomóc przy tworzeniu nowych linii metra: panel ekspertów, konsultacje wśród polityki i mieszkańców i debata na sesji Rady Warszawy.

Apel posłów PiS ws. budowy metra (autor: Maciej Czerski/Metro Warszawskie)

Stołeczni radni z Prawa i Sprawiedliwości złożyli w ratuszu list do Rafała Trzaskowskiego. Apelują o to, aby sieć metra w Warszawie powstała ponad politycznymi podziałami. Zwracają również uwagę na niezbędny udział wszystkich stron społecznych i politycznych.

Poseł Jarosław Krajewski, przewodniczący warszawskich struktur PiS, poinformował o chęci zbudowania szerokiego pola współpracy.

— W tej propozycji zwracamy się z prośbą o to, żeby prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił opinię analizy, które były podstawą do jego przedstawienia propozycji rozbudowy sieci metra w Warszawie do roku 2050 — mówi Krajewski.

Według Dariusza Figury, przewodniczącego klubu PiS w Radzie Warszawy, same konsultacje społeczne jednak nie wystarczą.

PiS proponuje w liście trzy elementy, które mają pomóc w stworzeniu nowych linii.

— Panel ekspertów, jeżeli pan Trzaskowski zaproponuje takie spotkanie, to oddelegujemy naszych ekspertów na takie spotkanie, o ile zostaną udostępnione wszystkie analizy związane z planami rozwoju sieci metra. Drugi element to konsultacje na poziomie politycznym i społecznym. Trzecim elementem niezbędnym jest debata na forum Rady Warszawy — podaje Figura.

Przedstawiciele PiS oferują swoich ekspertów wraz z planami i analizami dla rozbudowy metra z 2018 roku. Te częściowo pokrywają się z planami ratusza przedstawionymi kilka miesięcy temu.

Dziś wraz z Poseł @KrajewskiJarek przekazaliśmy List do Prezydent @trzaskowski_ dotyczący współpracy przy planach rozwoju sieci nowych linii metra w Wawie; co się dzieje w tej sprawie po ponad 4 latach od wyborów i po 3 miesiącach od ogłoszenia wstępnych planów ? pic.twitter.com/agPDybFsVH — Dariusz Figura (@dariusz_figura) May 11, 2023

