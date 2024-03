Mniej kursów linii 105 przez otwarcie tramwaju na Kasprzaka. „Autobusy są przepełnione” Adrian Pieczka 08.03.2024 07:16 Mieszkańcy ulicy Lazurowej w Warszawie skarżą się na zmniejszoną liczbę kursów linii 105. Zmiany wprowadzono po uruchomieniu nowej linii tramwajowej na Kasprzaka. Autobusy jeżdżą teraz co 10, a nie co 5 minut w godzinach szczytu. — Na sporym odcinku trasy autobusu 105 jeżdżą tramwaje, które dla mieszkańców Odolan i Bemowa są dogodnym dojazdem do stacji metra i w głąb Warszawy — mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Zmiany w kursowaniu linii 105 (autor: RDC)

Po uruchomieniu nowej linii tramwajowej na Kasprzaka, autobusy linii 105 jeżdżą teraz co 10, a nie co 5 minut w godzinach szczytu. Mieszkańcy ulicy Lazurowej w Warszawie uważają, że pojazdy są przepełnione. Ich zdaniem, już przed zmianami ciężko było zmieścić się do autobusu.

Tramwajem zamiast autobusem?

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert tłumaczy, że na sporym odcinku trasy linii 105 jeżdżą teraz tramwaje.

— Dziś na sporym odcinku trasy autobusu 105 jeżdżą tramwaje, które dla mieszkańców Odolan i Bemowa są dogodnym dojazdem do stacji metra i w głąb Warszawy — mówi Kunert.

Zdaniem ZTM-u częstotliwość kursów jest teraz adekwatna do zainteresowania.

— Doliczmy pasażerów korzystających z tego autobusu. W tym rejonie Bemowa mamy także inne linie autobusowe, które dowożą bezpośrednio do Centrum, bądź tez do stacji metra, także do stacji metra, która jest bliższa ulicy Połczyńskiej i Lazurowej, czyli do Stacji Bemowo, a nie do Ronda Daszyńskiego — dodaje Kunert.

ZTM analizuje możliwość skierowania linii 105 na ulicę Jana Kazimierza po zakończeniu jej modernizacji.

