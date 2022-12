W spalarni na Targówku zamontowano specjalne zbiorniki – serce zakładu RDC 22.12.2022 20:26 Na Targówku w Warszawie powstaje spalarnia – inwestycja przy ul Zabranieckiej wkroczyła w kolejny etap. Właśnie pojawiły się tam dwa 15-tonowe tzw. walczaki.

2 Spalarnia na Targówku – postępy w budowie (autor: MPO Warszawa)

Każdy z cylindrycznych zbiorników ma blisko 9 metrów długości i ponad 1,5 m średnicy. Całkowita pojemność jednego takiego walczaka to 17 tys. litrów. To urządzenie, w którym para oddzielana jest od wody, a następnie kierowana na turbinę napędzającą produkcję energii elektrycznej i ciepła. To więc jeden z najważniejszych elementów przyszłej spalarni.

Na poszczególnych obiektach równolegle prowadzone są roboty inżynieryjne, mechaniczne i budowlane. Prace te nie mają wpływu na bieżącą działalność zakładu.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku to jedna z największych stołecznych inwestycji. Budowa nowej instalacji trwa od stycznia, od tamtej pory powstał m.in. 72-metrowy trzon komina i wysoki na 32 metry bunkier na odpady.

W części pomieszczeń montowane są urządzenia. Hala przy Zabranieckiej będzie największą instalacją przetwarzania odpadów w Polsce.

Obiekt ma być gotowy w 2024 roku.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA