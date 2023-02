Uniwersytet Warszawski zbiera dary dla poszkodowanych w Turcji i Syrii Adrian Pieczka 15.02.2023 14:27 Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW i społeczność uczelni wyrażają solidarność z Turcją i Syrią oraz wszystkimi osobami, które ucierpiały podczas trzęsienia ziemi. Zbiórkę darów na UW koordynuje Wydział Orientalistyczny UW.



Polska pomoc humanitarną trafiła do Turcji (autor: Andrzej Bartkowiak/TT)

W akcie solidarności na uczelni została uruchomiona zbiórka rzeczy dla poszkodowanych w trzęsieniach ziemi. Dodatkowo studenci, których rodziny zostały dotknięte katastrofą, mogą ubiegać się o zapomogę.

Wyrażamy naszą solidarność z wszystkimi, którzy ucierpieli podczas trzęsienia ziemi. Studenci #UW, których rodziny zostały dotknięte katastrofą, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi. Uruchomiliśmy na @UniWarszawski zbiórkę darów dla poszkodowanych.

– Uczelnia od lat szeroko współpracuje z tymi regionami, jest związana z nimi naukowo i emocjonalnie - mówi dr Marta Widy-Behiesse z Wydziału Orientalistycznego UW. – Chcielibyśmy stać się punktem, gdzie można po prostu przekazać te niezbędne rzeczy takie jak latarki, power banki, śpiwory, wszystko to co w tej sytuacji jest potrzebne. Oczywiście dla darczyńców mogących większą kwotę przekazać to są takie rzeczy jak namioty, agregaty prądotwórcze i wszystko inne co potrzebne jest w tych trudnych chwilach – mówi Widy-Behiesse.

Dary można składać w dwóch miejscach:

w tymczasowym dziekanacie głównym Wydziału Orientalistycznego, w oficynie Pałacu Tyszkiewiczów Potockich (wejście D, parter), w godz. 9.00−15.00

w tymczasowej siedzibie Wydziału Orientalistycznego UW przy ul. Tynieckiej 15/17, w godz. 8.00−12.00

Ponadto 3 marca zostanie zorganizowany kiermasz, z którego dochód uczelnia przeznaczy na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie uczelni najpóźniej w przyszłym tygodniu.

