Teatr Powszechny w Warszawie kontra deweloper. „Czujemy bezbrzeżną bezradność” Mikołaj Cichocki 18.04.2024 08:09 Zespół Teatru Powszechnego jest zaniepokojony inwestycją budowlaną w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji. Ich zdaniem budowa utrudni im pracę. Z tego względu wystosowano list otwarty do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. — Jesteśmy trochę zaniepokojeni, jak ta inwestycja może wpłynąć na to, w jaki służymy naszym widzom — mówił dyrektor Teatru Powszechnego Paweł Łysak.

Teatr Powszechny w Warszawie kontra deweloper — chodzi o nową inwestycję, której budowa może utrudnić pracę zespołowi.

Władze instytucji wraz ze związkami zawodowymi teatru wystosowały w tej sprawie list otwarty do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. „Uciekamy się do formy listu otwartego do Pana, ponieważ czujemy bezbrzeżną bezradność” — wytłumaczono w liście.

„Wyburzanie i późniejsza budowa z użyciem ciężkiego sprzętu, pyły i hałas mogą radykalnie zakłócić funkcjonowanie teatru, narazić na uszkodzenia jego budynek, a także wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i higienę pracy prawie 100 pracowniczek i pracowników” — napisano w liście.

— Jesteśmy trochę zaniepokojeni tym, jak ta inwestycja może wpłynąć na to, w jaki służymy naszym widzom. Kwestie dotyczą również rozładunku, załadunku dekoracji, transportu i przewozu — mówił dyrektor Teatru Powszechnego Paweł Łysak.

Rozmowy z deweloperem

Według autorów pisma Teatr Powszechny prowadził od 2022 roku rozmowy z deweloperem, które miały wypracować kompromisowe zasady sąsiedztwa.

Ostatecznie jednak przegłosowany przez Radę Miasta wniosek inwestora nie zawierał ustaleń uzgodnionych podczas rozmów, a sam Teatr nie został pominięty jako strona.

W odpowiedzi na list Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy zaznacza, że wniosek był wcześniej prezentowany i wówczas można było wnosić ewentualne uwagi.

Miasto zachęca do dalszego dialogu między teatrem i inwestorem celem ewentualnej korekty złożonego projektu.

