Nie żyje Tadeusz Kowalski „Barograf”. Żołnierz Armii Krajowej zmarł w wieku 98 lat RDC 06.03.2025 15:31 W wieku 98 lat zmarł Tadeusz Kowalski ps. Barograf, żołnierz Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, więzień trzech obozów koncentracyjnych — poinformowała na platformie X Fundacja Nie zapomnij o nas.

Zmarł żołnierz Armii Krajowej Tadeusz Kowalski "Barograf" (autor: Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich/FB)

Fundacja Nie zapomnij o nas poinformowała, że nie żyje Tadeusz Kowalski ps. Barograf. Żołnierz Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, więzień trzech obozów koncentracyjnych zmarł w wieku 98 lat.

„Pan Tadeusz, mimo wielu traumatycznych przeżyć, zawsze powtarzał nam, że trzeba cieszyć się każdym dniem i miał w sobie pogodę ducha, którą obdarowywał wszystkich wokół!” - podkreślono we wpisie.

Przypomniano fragment wojennych wspomnień Tadeusza Kowalskiego: „Pod koniec września, kiedy pakowali nas do wagonów, w Warszawie wszyscy wtedy już wiedzieli, co to jest Oświęcim… Apele w Birkenau były bardzo długie, bo jak gdzieś był chory, gdzieś skonał czy trudno go było znaleźć, no to apel trwał czasami całą noc, a przynajmniej cztery, pięć godzin, zanim wszystko policzyli. Cały czas trzeba było stać nieruchomo, bo tak od razu jak ktoś się ruszył, to podskakiwali ci blokowi, kapowie i walili kijami. Gdybym był w Birkenau dłużej, to bym nie przeżył…”.

„To był dla nas wielki zaszczyt, że od kilku lat mogliśmy wspierać Pana Tadeusza w ramach projektów opiekuńczych Fundacji” - napisano. „Spoczywaj w pokoju, Bohaterze! Kondolencje dla rodziny i bliskich” - czytamy w zakończeniu wpisu fundacji.

Tadeusz Kowalski

Na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego odnotowano, że Tadeusz Kowalski urodził się 15 maja 1926 r. w Sierpcu.

W konspiracji działał od grudnia 1940 r. Był kapralem w 3. kompanii operacyjno-szkoleniowego Oddziału III (Wydział Lotnictwa "Bociany" - Baza Lotnicza "Łużyce") i podkomendnym Komendy Głównej Armii Krajowej.

Przebył szlak bojowy od Okęcia po Kampinos, gdzie 16 września 1944 r. został ujęty jako cywil, a następnie wywieziony do niemieckich obozów koncentracyjnych.

W 2021 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Archiwum Historii Mówionej na stronie MPW dostępny jest wywiad przeprowadzony z Tadeuszem Kowalskim 27 lutego 2018 r.

Czytaj też: Zmarł Roy Ayers, legenda jazzu. Miał 84 lata