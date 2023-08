Tramwaje nie jeżdżą Al. Jerozolimskimi. Rozpoczął się remont torowiska na rondzie Waszyngtona RDC 12.08.2023 11:34 Tramwajarze rozpoczęli remont torowiska na rondzie Waszyngtona – w związku z tym w dniach 12–15 sierpnia tramwaje nie kursują Alejami Jerozolimskimi (między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona). Linia 7 zostanie zawieszona, a linie 9, 22, 24 i T jadą zmienionymi trasami. Na tory wyjechały uzupełniające linie 77 i 79, a wyłączony z ruchu odcinek obsługują autobusy zastępcze.

Zmiany w ruchu w Warszawie (autor: WTP)

Rondo Waszyngtona na warszawskiej Pradze zamknięte przez weekendowe prace tramwajarzy, którzy rozpoczęli remont torowiska. W związku z tym zmieniona została organizacja ruchu w Alejach Jerozolimskich. Tak będzie do wtorku 15 sierpnia (do końca kursowania).

Linia 7 została zawieszona, a linie 9, 22, 24 i T jadą trasami objazdowymi.

Linie 9 i 24 dojeżdżają do placu Starynkiewicza, linia 22 do placu Narutowicza, a linia T z placu Narutowicza, Grójecką, pl. Zawiszy, Towarowa, rondo Daszyńskiego, Towarowa, Okopowa, rondo Zgrupowania AK „Radosław”, Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, rondo Żaba, 11 Listopada, Targowa, al. „Solidarności” i dalej swoją trasą podstawową.

Linie uzupełniające w Warszawie

W czasie trwania objazdów zostały uruchomione dwie tramwajowe linie uzupełniające – linia 77 na trasie Kawęczyńska-Gocławek i linia 79 P+R Al. Krakowska-Gocławek.

Na wyłączonym odcinku Alei Jerozolimskich średnio co 5 minut kursują autobusy zastępczej linii Z-9 na trasie Rondo Waszyngtona-pl. Zawiszy.

Wyznaczone zostały dodatkowe przystanki dla linii przyspieszonych.

Pasażerowie mogą też skorzystać z autobusów linii 504, 507, 517 i 521, które w tym czasie dodatkowo zatrzymują się na przystankach pl. Starynkiewicza 01 i 02 (linie 504, 517 i 521), Krucza 01 i 02 (linie 507 i 521) oraz Most Poniatowskiego 01 i 02 (linie 507 i 521).

Czytaj też: Najpopularniejsze połączenia PKP Intercity z dodatkowymi wagonami w długi weekend