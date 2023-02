Radni o działaniach stołecznego ratusza na Targówku, w Wesołej i Wawrze Adrian Pieczka 01.02.2023 17:31 Obwodnica, parkingi P+R przy stacjach metra, budowa ulic, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – to inwestycje zapowiadane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które wciąż czekają na realizację. W środę mówili o nich radni PiS z Targówka, Wawra i Wesołej.

O działaniach stołecznego ratusza i Rafała Trzaskowskiego mówili radni PiS.

– W trakcie kampanii obiecywał wschodnią część obwodnicy śródmiejskiej – przypomniała wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Alicja Żebrowska. – Przy każdym uchwalanym budżecie podajemy swoją poprawkę, żeby w końcu na poważnie zająć się dokończeniem obwodnicy śródmiejskiej. Natomiast rządząca Warszawą Platforma Obywatelska konsekwentnie od lat odrzuca naszą poprawkę. Jest to wielka kompromitacja rządzącej Platformy Obywatelskiej w Warszawie i w dzielnicy Targówek – dodała.

Oprócz obwodnicy z Targówka wymieniono również ul. św. Wincentego, która miała być poszerzona, a jest zamknięta. Miały zostać wyasfaltowane również wszystkie drogi gruntowe, a przy stacjach metra parkingi.

Problemy w Wawrze i Wesołej

– W XXI wieku dwie trzecie budynków w dzielnicy Wawer nie ma kanalizacji – powiedział radny Wawra Marcin Kurpios. – To jest szesnaście tysięcy budynków. W planach inwestycyjnych do 2028 roku, które przedstawiają Wodociągi, należy wybudować dwieście kilometrów sieci kanalizacyjnej i sto dwadzieścia kilometrów sieci wodociągowej. Tymczasem plany na ten rok to zaledwie trzy kilometry wodociągów i pięć kilometrów kanalizacji – zauważył.

Jak zaznaczył radny, w takim tempie Wawer zostanie skanalizowany dopiero w 2050 roku. Dodał też, że są osiedla takie jak Radość czy Aleksandrów, gdzie dróg gruntowych jest więcej niż asfaltowych.

– Miasto promuje transport rowerowy, ale u nas nie ma infrastruktury – powiedziała z kolei radna Wesołej Małgorzata Zaremba. – W naszej dzielnicy liczba ścieżek rowerowych jest bardzo symboliczna. Były środki przeznaczone przez Radę miasta stołecznego Warszawy na projekt i realizację ścieżki rowerowej między osiedlem Centrum a Zielona. Projekt został sporządzony w bardzo ambitnej wersji i jest teraz problem ze środkami na jego realizację – podkreśliła.

W ocenie radnych Wesołej bardzo dużym utrudnieniem jest również brak komunikacji między osiedlami. Jak mówią, wiele dróg „nigdy nie widziało asfaltu”.

Do zarzutów radnych PiS odniósł się na swojej konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski.

– Jak państwo wiecie, jeżdżę po poszczególnych dzielnicach i przyspieszamy z inwestycjami, dokładnie się z nich rozliczamy. Bardzo wiele z nich udało się zrealizować. Czasami jest tak, że rzeczywiście nie wszystkie obietnice zostały zrealizowane, głównie ze względu na pandemię i sytuację finansową miasta. Jeżeli państwo zerkniecie na wszystkie inwestycje rządowe, one też podlegają wielu opóźnieniom – powiedział prezydent.

Radni PiS kontynuują weryfikację niespełnionych obietnic Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Już wcześniej wizytowali kilka innych dzielnic.

Z kolei wybory samorządowe zostały przesunięte z jesieni tego roku na połowę przyszłego roku.

Konferencja w Kozienicach

Również w innych miastach Polski odbyły się konferencje na temat działań nie tylko samorządów, ale i rządu.

Program 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego i uszczelnienie luki VAT-owskiej – między innymi te tematy poruszyła w Kozienicach wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło. Wizyta byłej premier rozpoczęła przedwyborcze otwarte spotkania z mieszkańcami.

Beata Szydło podsumowała dwie kadencje rządów Zjednoczonej Prawicy, w tym programy społeczne i inwestycje w samorządach. Podkreśliła, że jesienne wybory parlamentarne przesądzą o tym czy rozpoczęte zmiany będą kontynuowane. – My musimy dzisiaj bronić i jasno stawiać sprawę, że ta polityka rządu prowadzona od 2015 roku nastawiona na rodzinę, na kwestię społeczne, na wspieranie każdego, kto tego wsparcia potrzebuje – mówiła Szydło w Kozienicach.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA