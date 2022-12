Prokuratura: obraz Jacka Malczewskiego pozostanie w domu aukcyjnym DESA RDC 05.12.2022 17:02 Obraz Jacka Malczewskiego „Rzeczywistość” trafi jednak na aukcję w warszawskim domu aukcyjnym DESA Unicum. Stołeczna prokuratura okręgowa uchyliła postanowienie o przekazaniu dzieła Muzeum Narodowemu.

Jacek Malczewski "Rzeczywistość" (autor: DESA Unicum)

Pierwsze postanowienie wydała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście na wniosek Ministerstwa Kultury w związku z wątpliwościami dotyczącymi okoliczności nabycia obrazu. Stołeczna Prokuratura Okręgowa po analizie materiału dowodowego i przesłuchaniu przedstawicieli domu aukcyjnego i nabywcy obrazu zdecydowała, że obraz może pozostać w DES-ie.

– Na obecnym etapie postępowania nie zachodzą powody do niezwłocznego odebrania obrazu dotychczasowemu przechowawcy i powierzenia go innym podmiotom – mówiła rzecznik stołecznej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz.

Postępowanie dowodowe w sprawie obrazu jest kontynuowane. Prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów. Ponieważ obraz pozostaje w DES-ie, to właśnie do domu aukcyjnego będzie należał obowiązek należytego przechowania dzieła.

Ministerstwo Kultury ma wątpliwości dotyczące wywiezienia obrazu przez jego właściciela z Polski do Niemiec w latach 50. XX wieku.

Obraz Jacka Malczewskiego ma być licytowany w najbliższy czwartek warunkowo - poinformowała przedstawicielka DES-y, Marta Wiśniewska. Oznacza to, że nabywca dostanie dzieło dopiero wtedy, gdy zakończy się postępowanie w tej sprawie.

