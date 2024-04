„Trzeba robić slalom między kałużami”. Praskie ulice do pilnej przebudowy

Ulice Nasielska i Barwnicza na Pradze Południe do pilnej przebudowy – mieszkańcy od dawna narzekają na ich fatalny stan i nie mogą doczekać się remontu. – To jest okropne, co się tutaj dzieje; cała ulica zalana, ludzie muszą robić slalomy między kałużami – powiedzieli nam. Dzielnica przekazała, że trwa przetarg na wykonawcę przebudowy.