Pod koniec listopada zostanie otwarty ciąg ulic Spacerowej i Goworka Adam Abramiuk 15.11.2023 21:41 W ostatnie dni listopada zostanie otwarty ciąg ulic Spacerowej i Goworka, dzięki temu rozluźni się ruch samochodowy na Mokotowie. Wykonawca wyrobi się z zakończeniem prac na przełom listopada i grudnia. — Z najnowszych informacji wynika, że to mogą być ostatnie dni listopada, kiedy jezdnia będzie gotowa do ruchu — mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Z końcem miesiąca rozluźni się ruch samochodowy na Mokotowie (autor: Leszek Peczynski/WTP)

Z końcem miesiąca rozluźni się ruch samochodowy na Mokotowie. W ostatnie dni listopada zostanie otwarty ciąg ulic Spacerowej i Goworka.

Jak zapewnia rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, zgodnie z zapowiedziami, wykonawca wyrobi się na przełom listopada i grudnia.

— Wykonawca pracuje teraz dość intensywnie nad układaniem krawężników i nad budową chodników. Ostatnim krokiem będzie wylewanie asfaltu i przygotowywanie tej jednej jezdni do ruchu. Z najnowszych informacji wynika, że to mogą być ostatnie dni listopada, kiedy jezdnia będzie gotowa do ruchu — mówi Dutkiewicz.

Rzecznik zaznacza, że dopinane są jeszcze ostatnie szczegóły dotyczące czasowej organizacji ruchu.

— Początkowo ta jezdnia będzie otwarta jednokierunkowo, to będzie jezdnia po stronie zachodniej. Jeszcze trwają ustalenia z miejskimi drogowcami, jak ma być wykorzystana dokładnie ta ulica i jak będzie wyglądała organizacja ruchu po otwarciu gotowej jezdni — informuje Dutkiewicz.

Kolejnym etapem będzie zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Sobieskiego, Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina. Ma to nastąpić w okolicach świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj też: Warszawscy taksówkarze domagają się podwyższenia opłaty maksymalnej w WSA