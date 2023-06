Naboje sprzed stu lat pod Pałacem Saskim. Saperzy pracują na pl. Piłsudskiego Przemysław Paczkowski 05.06.2023 08:11 Prace archeologiczne pod Pałacem Saskim wchodzą na kolejny etap. Są też już pierwsze znaleziska, m.in. łuski oraz naboje Mauser datowane na lata 20. XX wieku. Na terenie dawnego Pałacu Brühla pojawili się saperzy, którzy przygotowują teren pod przyszłe prace archeologów.

5 Saperzy badają teren Pałacu Saskiego (autor: Pałac Saski)

Łuski i naboje sprzed stu lat odnaleziono podczas prac archeologicznych pod Pałacem Saskim. Takie same były produkowane m.in. w fabryce Norblina. Teraz saperzy przygotowują teren pod kolejne działania.

Jak informuje spółka odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, wykopaliska w tym miejscu odbędą się po raz pierwszy od czasów drugiej wojny światowej.

Rzecznik spółki Sławomir Kuliński przyznaje, że liczą na spektakularne znaleziska.

– Saperzy najpierw przystępują do pracy georadarem, a następnie wykrywaczami metali. Dokonują punktowych sprawdzeń do powierzchniowej głębokości przed zdjęciem trawnika. Prace będą prowadzone do końca czerwca tak, aby archeolodzy na przełomie czerwca i lipca mogli przejść do prac ziemnych – mówi.

Pracujący na miejscu saperzy sprawdzają, czy w ziemi nie pozostały stanowiące potencjalne zagrożenie pozostałości wojennej amunicji czy bomb. Taka historia miała już miejsce, gdy na terenie dawnej pierzei zachodniej placu w 2008 roku znaleziono m.in. minę przeciwpancerną i pocisk artyleryjski.

Co znaleziono na terenie Pałacu Saskiego?

Teren przy pl. Piłsudskiego, na którym pierwotnie wznosił się gmach Pałacu Saskiego i przyległe mu kamienice przy ul. Królewskiej 6 i 8, został już gruntownie przebadany w latach 2006–2008.

Tysiące znalezionych artefaktów, które oczyszczono, oznaczono i opisano, trafiły następnie do Muzeum Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego. Niektóre z nich można także zobaczyć na szczegółowych zdjęciach wystawy czasowej, która zdobi ogrodzenie po obu stronach Grobu Nieznanego Żołnierza.

W odróżnieniu od terenu Pałacu Saskiego przestrzeń, którą wcześniej zajmował Pałac Brühla – poza skromnym fragmentem oficyn – nie została nigdy przebadana.

Dlatego bezprecedensowe prace archeologiczne na terenie bogatego w historię, współczesnego centrum stolicy mogą przynieść wiele zaskoczeń.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA