Łatwiej na stację metra Pole Mokotowskie RDC 02.03.2023 19:01 Przy stacji metra Pole Mokotowskie powstają nowe windy. Rozpoczęła się budowa trzech dodatkowych dźwigów od strony ulicy Stefana Batorego. Podróżni będą mogli z nich skorzystać już jesienią.

Łatwiej na stację metra Pole Mokotowskie (autor: Leszek Peczynski/UM Warszawa)

Stacja Pole Mokotowskie powstała 27 lat temu, razem z pierwszym oddanym do użytku odcinkiem linii metra M1. Obowiązywały wówczas inne standardy budowy takich obiektów i windy – ułatwiające dostanie się na stację osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i podróżującymi z dziećmi w wózkach – zbudowano tylko po jej południowej stronie. Podobnie było na innych stacjach najstarszego odcinka podziemnej kolei. Konieczne więc było wybudowanie dodatkowych dźwigów. Powstały one już na: Imielinie (dwa), Stokłosach (dwa), Ursynowie (dwa), Racławickiej (jeden) i Służewie (jeden).

Bliżej od ulicy Stefana Batorego

Teraz dwie windy zostaną wybudowane na stacji Pole Mokotowskie, po obu stronach al. Niepodległości, przy już istniejących zejściach do metra na wysokości ulicy Giordana Bruna. Będzie można nimi zjechać na poziom antresoli stacji, a potem przejść do trzeciej nowej windy, transportującej na peron.

Winda po wschodniej stronie ulicy znajdzie się między dwoma zejściami do metra i będzie można nią dostać się bezpośrednio do korytarza antresoli stacji. Winda po drugiej stronie ulicy (czyli po zachodniej stronie al. Niepodległości) nie może być umiejscowiona w podobny sposób, bo pomiędzy dwoma zejściami do stacji jest wlot ulicy G. Bruna. Dlatego zostanie wybudowana przy północnym zejściu (bliższym ul. Stefana Batorego) a do korytarza antresoli będzie prowadził zbudowany za ścianą schodów dodatkowy korytarz. Trzecia winda zwiezie pasażerów na peron z specjalnie zbudowanej platformy nad schodami peronowymi. Z antresoli stacji będzie do niej prowadził korytarz za ścianą schodów.

W ramach inwestycji, na głowicy północnej stacji, zostanie zainstalowane nowe oznakowanie dotykowe w postaci żłobionych płyt prowadzących i płyt z guzkami z kamienia naturalnego. Pojawią się również zaktualizowane – i uwzględniające nowe windy – mapy tyflograficzne (drukowane w sposób wypukły i z opisami w formie pisma punktowego Braille’a).

Windą na peron

Wykonawca przejął już plac budowy. Prace rozpoczyna od takich, które można wykonywać o tej porze roku. Plan na najbliższe trzy miesiące zakłada m.in. montaż reperów geodezyjnych, czyli oznaczeń wskazujących ewentualne przemieszczenia budowli w pobliżu robót ziemnych.

Przełożony zostanie fragment chodnika przy ulicy G. Bruna. Wykonane będą wykopy kontrolne aby sprawdzić czy położenie podziemnych instalacji jest zgodne z mapami. Następnie rozpocznie się przebudowa odcinków kolidujących z budową. Do przełożenia jest sieć energetyczna, gazowa i kanalizacja. Po zabezpieczeniu terenu specjalnymi ściankami, rozpoczną się zasadnicze wykopy – szybów i korytarzy wind przy ulicy G. Bruna.

Na pierwszym podziemnym poziomie konieczne będzie przebudowanie części pomieszczeń technicznych – w ich miejscu znajdzie się korytarz prowadzący do windy na peron. Nad schodami na peron zbudowana zostanie betonowa konstrukcja antresoli, z której będzie wchodziło się do windy zjeżdżającej na peron stacji.

Kursy metra bez zmian

W czasie tych prac metro będzie kursowało bez zmian, a ewentualne utrudnienia dla pasażerów mogą wynikać z robót, które będą wymagały zwężenia schodów zewnętrznych i na peron.

Termin zakończenia prac zapisany w umowie to 12 października.

Czytaj też: Radni PiS wypominają prezydentowi Warszawy niespełnione obietnice na Ursynowie