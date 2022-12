Kto odbierze śmieci z dziewięciu dzielnic Warszawy? Umowy tylko do końca roku Przemysław Paczkowski 08.12.2022 10:09 Kończą się umowy na odbiór odpadów w dziewięciu warszawskich dzielnicach. Chodzi o Białołękę, Targówek, Mokotów, Ochotę, Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo oraz Wolę. Mieszkańcy nie zostaną bez odbiorców śmieci- zapewnia zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski.

Kto odbierze śmieci z 9 dzielnic Warszawy? (autor: RDC)

Kontrakty kończą się 31 grudnia. Na Mokotowie i Białołęce były już wcześniej przedłużane.

- Nie dojdzie do sytuacji, w której od mieszkańców nie miałby kto odbierać odpadów - zapewnia Jakub Leduchowski. - Obecne umowy obowiązują do końca roku, ale mogą być przedłużane do 30 czerwca. Niebawem ogłosimy przetarg nieograniczony na odbiór odpadów na dalszy okres - wyjaśnia.



Poprzednia umowa w trybie in house, w której miasto powierzyło wywóz śmieci Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania, została unieważniona przez Krajową Izbę Odwoławczą. W przetargu, który zapowiada ratusz, oferty będą mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

