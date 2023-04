Kolejny odcinek S7 Lesznowola-Tarczyn otwarty. Premier: to realizacja pragnień Polaków RDC 28.04.2023 08:58 Trasa S7 łącząca Gdańsk z południową granicą Polski jest kluczowa, żeby stworzyć nowe perspektywy gospodarcze - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas otwarcia odcinka trasy S7 pomiędzy Lesznowolą a Tarczynem na południe od Warszawy.

S7 otwarte (autor: Kancelaria Premiera)

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że otwarcie kolejnego odcinka drogi S7 Lesznowola-Tarczyn to realizacja pragnień Polaków. Szef rządu podczas konferencji prasowej ocenił, że drogi krajowe, gminne, powiatowe i szybkiego ruchu to wizytówka rządu, który ze środków budżetowych inwestuje w drogi, komunikację i infrastrukturę.

- Ta arteria komunikacyjna S7 - od północy z Gdańska na południe do Zakopianki, do naszej południowej granicy - jest jakże ważna, jakże kluczowa, żeby stworzyć nowe perspektywy gospodarcze - ocenił szef rządu. - Chcemy, żeby drogi ekspresowe były przede wszystkim jak najbardziej dostępne dla ludzi, ale też żeby strategicznie, gospodarczo otwierały wymiar północ-południe, ten, który był zamknięty w dużym stopniu - dodał Morawiecki.

Najdłuższa trasa

Jak przekazał premier, trasa S7 ta najdłuższa z budowanych obecnie dróg ekspresowych w Polsce, której docelowa długość wyniesie 706 km.

Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce, żeby Polska żyła w układzie komunikacyjnym, który najlepiej służy rozwojowi gospodarczemu i taki układ jest tworzony. Przypomniał, że poprzednia ekipa rządząca stawiała na układ komunikacyjny wschód-zachód.

- Dla nich od wielu, wielu lat najważniejszy był układ wschód–zachód, czyli Polska miała być krajem tranzytowym, Polska miała służyć przede wszystkim firmom niemieckim, żeby mogły wywozić swoje towary na wschód i przywozić ze wschodu surowce, towary do Berlina, do Niemiec. Autostrada, która była najważniejsza dla naszych poprzedników, to autostrada do Berlina - podkreślił premier.

Szef rządu powiedział też, że S7 nie jest jedyną budowaną drogą w układzie północ-południe. Jako przykład kolejnej trasy biegnącej w tym układzie podał Via Carpatię, która połączy kraje skandynawskie z południem Europy.

- Via Carpatia (...) na wschodzie Polski - nasza duma, ponieważ ona tworzy zupełnie nową perspektywę rozwojową. Od krajów leżących na północ od nas, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, kraje skandynawskie - łączymy je z południem Europy poprzez Słowację, Węgry, Rumunię. Dalej na południe Bułgaria i Grecja. Ten dodatkowy wymiar gospodarczy doprowadzi do utworzenia setek tysięcy miejsc pracy w przyszłości - ocenił Morawiecki.

Otwierane inne drogi

Obecny na piątkowej konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że poza trasą S7 otwierane są także inne drogi.

- Autostrada A1 od tygodnia jest w pełni dostępna kierowcom, którzy przejeżdżają przez nasz kraj. Bezpieczna droga miedzy Łodzią a Częstochową. Na ukończeniu są kolejne odcinki Via Baltica – między Ostrowią Mazowiecką a granicą z Litwą w Budzisku. Powstają kolejne odcinki S11 ze środkowego wybrzeża w kierunku południowym – przekazał szef resortu infrastruktury.

Przypomniał, że nowe drogi zastępują stare, które były na szczytach rankingów najbardziej niebezpiecznych tras w Polsce.

- Bezpieczeństwo na drogach to cel strategiczny. Osiągamy go dzięki bardzo wytężonej pracy wszystkich inżynierów, wszystkich pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zaznaczył Adamczyk.

Udostępniony w piątek kierowcom fragment trasy S7 Lesznowola - Tarczyn, o długości 14,8 km, to jeden z trzech odcinków arterii wylotowej z Warszawy w kierunku Grójca. W grudniu 2020 roku oddany został odcinek Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 km; odcinek Warszawa Lotnisko – Lesznowola, o długości 6,6 km, oddany został do ruchu w sierpniu 2022 r.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa - Grójec powstała przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków o łącznej długości 29,3 km to ok. 542 mln zł, a łączny koszt realizacji trasy wyniósł ponad 1,7 mld zł.

Dzięki udostępnieniu do ruchu odcinka Lesznowola - Tarczyn kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

Czytaj też: Lotnisko Warszawa-Radom uroczyście otwarte. Premier: Ten port ma ogromny sens