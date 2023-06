Jak będzie wyglądał nowy stadion Skry Warszawa? Koncepcja jeszcze w tym miesiącu Adam Abramiuk 19.06.2023 07:04 Jeszcze w tym miesiącu poznamy koncepcję dla nowego stadionu Skry Warszawa. W środę zbierze się sąd konkursowy. Będzie debatował o drugim etapie, w ramach którego ma powstać hala sportowa, a także najważniejszy obiekt na całym terenie - odnowiony stadion.

Jak będzie wyglądał stadion Skry? (autor: UM Warszawa)

W środę sąd konkursowy będzie debatował nad koncepcją dla nowego stadionu Skry Warszawa. Chodzi o drugim etap projektowania, w ramach którego na działce przy ul. Wawelskiej 5 ma powstać hala sportowa oraz sam stadion.

- Mamy finalnie pięć prac, spośród których wyłonimy najlepszą pracę, która później trafi do projektowania. Jest parę naprawdę fajnych, ciekawych projektów, które czynią tę arenę przede wszystkim bardzo ładną. To jest w centrum Warszawy, ten stadion musi wyglądać, musi być dobrą areną do rozgrywania największych zawodów sportowych, musi się ładnie wkomponować w Pole Mokotowskie - mówi były kulomiot, wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletycznego Tomasz Majewski.





Prezes PZLA zdradza także, co będzie zwracało największą uwagę sądu.

- To musi być obiekt drugiej klasy w klasyfikacji World Athletics, żebyśmy mogli tam robić największe imprezy sportowe. Wielkość około 25 tysięcy, wszystkie udogodnienia, które pozwolą na co dzień z niego korzystać, nie tylko sportowcom, ale także warszawiakom - tłumaczy Tomasz Majewski.





Prace projektowe mają ruszyć jesienią. Budowa ma planowo rozpocząć się w 2025 roku.

