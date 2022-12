Dzielnice, wbrew zarządzeniu, nie informują o wycince drzew. Prezydent Warszawy: Nie jest doskonale Przemysław Paczkowski 08.12.2022 20:35 Wesoła to kolejna dzielnica Warszawy, gdzie nieprzestrzegane jest zarządzenie prezydenta stolicy o wycince drzew. – To prawda, nie jest doskonale – mówi Rafał Trzaskowski.

Wycinka drzew w Warszawie (autor: Ochocianie Sąsiedzi)

Od 1 stycznia 2022 roku urzędy dzielnic mają obowiązek informować o wycince drzew w serwisie mapowym „Wiem o wycince”. Okazuje się, że w praktyce robią to z opóźnieniem lub wcale. Problem dotyczy nie tylko Ochoty i Pragi-Północ. Trudności z uzyskaniem informacji o wycięciu drzewa mają również mieszkańcy Wesołej.

Zapytaliśmy Rafała Trzaskowskiego, po co wprowadzać zarządzenie, którego się nie egzekwuje.

– Będę interweniował w tej sprawie w dzielnicach – zapewnia prezydent. – To prawda, nie jest doskonale. Ja po pana pytaniu na pewno to sprawdzę, ponieważ zależy nam na tym, aby obywatele byli wcześniej informowani o każdej wycince i w olbrzymiej większości przypadków tak się dokładnie dzieje. Jeszcze raz będą rozmawiał na ten temat przy najbliższym spotkaniu burmistrzów, żeby to zarządzenie były traktowane jak najbardziej poważnie. Jest to dla mnie sprawa priorytetowa – podkreślił.

– W Wesołej jest większy problem, gdyż większości drzew nawet nie ma na tej mapie. Nie zostały zinwentaryzowane – mówi z kolei Małgorzata Olejniczak z Inicjatywy Stara Miłosna dla drzew. – Weszłam raz na tę mapę i stwierdziłam, że jest gołe pole za stodołą, nie ma tam zaznaczonych żadnych wycinek, a idąc dalej, zaczęliśmy sprawdzać, czy nasza dzielnica wie w ogóle, jakie drzewa tutaj rosną. Okazuje się, że inwentaryzacja drzew nie została zrobiona – podaje.

Zdaniem prezydenta rok to za mało na sporządzenie mapy drzew w Warszawie, a przypomnijmy, że urzędy do zarządzenia mogły się przygotować od września 2021 roku, bo właśnie wtedy podpisał je Rafał Trzaskowski.

– Tworzenie mapy drzew w takim mieście jak Warszawa zajmuje czas i kosztuje. Wydałem to zarządzenie po to, by przymusić dzielnice do informowania o każdej wycince, dlatego że chcemy te wycinki ograniczać, a przede wszystkim chcemy, żeby obywatele wiedzieli, dlaczego dane drzewo jest wycinane – mówi prezydent.

O sprawie zaalarmował radny Ochoty Aleksander Kopiński przy okazji wycinki dwóch topoli na skwerze Grotowskiego. Dokumenty o wycince pojawiły się dopiero po zgłoszeniu się z problemem do urzędu dzielnicy.

