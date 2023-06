Drogowcy zamkną odcinek ulicy Powązkowskiej. Rozpoczyna się frezowanie RDC 07.06.2023 18:31 Warszawscy drogowcy w nadchodzący długi weekend, 7-11 czerwca, wyremontują nawierzchnię ulicy Powązkowskiej, na odcinku od ulicy Maczka do skrzyżowania z Krasińskiego. Na ten czas ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Autobusy pojadą objazdami. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się w środę, 7 czerwca, o godzinie 22.

Drogowcy zamkną odcinek ulicy Powązkowskiej. Rozpoczyna się frezowanie (autor: ZDM)

Obie jezdnie Powązkowskiej na remontowanym odcinku zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Z tego powodu jadący ulicą Maczka od Powstańców Śląskich na rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej, nad trasą S8, nie pojadą prosto. Przed tym skrzyżowaniem zmieni się układ pasów. – Jeden z pasów do jazdy prosto zmieni się w lewoskręt, drugi zostanie zamknięty – na zewnętrznych ruch będzie odbywał się bez zmian. Na samym rondzie obowiązywać będzie nakaz skrętu w lewo w al. Armii Krajowej.

Zmiany w organizacji ruchu wystąpią także u zbiegu Powązkowskiej, Krasińskiego i Ficowskiego. Z żadnej ulicy nie będzie można wjechać na remontowaną Powązkowską. Na ulicy Krasińskiego wygrodzony zostanie skrajny prawy pas, a ze środkowego będzie można pojechać wyłącznie prosto (obok utrzymana będzie możliwość skrętu w lewo). Na Powązkowskiej od strony Rydygiera wygrodzony zostanie środkowy pas, a ze skrajnego prawego pasa będzie można tylko skręcić w prawo. Lewoskręt na tej jezdni pozostanie bez zmian.

Na remontowany odcinek Powązkowskiej nie będzie można także wyjechać z dochodzących do niej dróg osiedlowych.

Podczas prac zamknięta zostanie zebra przez ulicę Powązkowską. Piesi będą kierowani do sąsiednich przejść.

Dla remontowanego odcinka Powązkowskiej wyznaczone zostaną objazdy al. Armii Krajowej do ulicy Broniewskiego i dalej Krasińskiego lub Elbląską, Broniewskiego i al. Armii Krajowej.

Kierowcy będą mogli uniknąć utrudnień, kierując się do ulicy Okopowej, al. Jana Pawła II, ulicy Broniewskiego, al. Reymonta i Powstańców Śląskich.

W poniedziałek, 12 czerwca, o godzinie 5 Powązkowska zostanie już otwarta. W następnym etapie stołeczni drogowcy wymienią nawierzchnię na południowej jezdni Powązkowskiej pomiędzy Krasińskiego a Niemena.

Utrudnienia czekają pasażerów komunikacji miejskiej. Od środy, 7 czerwca, wieczorem do poniedziałku, 12 czerwca, rano zmienią się trasy linii autobusowych 103, 122, 180, 221 i 409.

"Autobusy linii 103 zostaną skierowane na objazd ulicami Krasińskiego, Elbląską i Broniewskiego. Tak samo zaczną omijać utrudnienia autobusy linii 180 oraz 409 – dalej pojadą ulicami Galla Anonima i Kochanowskiego do Conrada, a 122 będzie kursowało Broniewskiego, al. Armii Krajowej i Maczka. Od czwartku do niedzieli, od 8 do 11 czerwca, autobusy linii 221 będą jeździły wydłużoną trasą: Dw. Gdański (Rydygiera,) Indrzejczyka, Rydygiera, Powązkowska, Krasińskiego do placu Wilsona" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zawieszone będą przystanki: Elbląska 02, Powązki-Cm. Wojskowy 01 i 02, Gen. Maczka 01, Przasnyska 04; czynne będą natomiast: Piaski 07, Galla Anonima 02, Pl. Niemena 03, Conrada 03, Elbląska 52.

Gdy ulica Powązkowska zostanie otwarta, autobusy linii 103, 122, 180, 221 i 409 wrócą na dotychczasowe trasy.

