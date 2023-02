Blisko 500 zdjęć i tysiące wspomnień. MDK Śródmieście prezentuje archiwalne fotografie Przemysław Paczkowski 09.02.2023 18:43 Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście zaprezentował fotografie ze swoich archiwów. Pochodzą z lat 60 i 70 ubiegłego wieku.

5 Blisko 500 zdjęć i tysiące wspomnień (autor: RDC)

Dawni podopieczni ośrodka mogli się odnaleźć na starych kliszach i wspominać.

Dyrekcja MDK przyznaje, że archiwum cały czas rośnie. Fotografii jest już blisko 2000. Do tego dziesiątki niewywołanych jeszcze kliszy.

– Chcemy je publicznie udostępnić – przyznaje wicedyrektor Tomasz Tuszkowski. – Uczestnicy zajęć przychodzą z własnymi, więc dodajemy do tego co już mamy kolejne zdjęcia, skanujemy to co oni przynoszą, zbieramy historię. Mamy zamiar z Centrum Archiwistyki Społecznej udostępnić cały ten zestaw w zasobach ogólnodostępnych internetu, tak żeby można było nie tylko to co publikujemy na profilu na Facebooku "Historie z Duszą" pokazywać ale żeby każdy mógł przejrzeć wszystko

Zdjęcia możemy oglądać na Facebooku MDK.

Czytaj też: Wraca deptak na Trakcie Królewskim na dwa feryjne weekendy

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/AP