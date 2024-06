Kiedy zacznie działać zajezdnia tramwajowa na Annopolu? R. Trzaskowski odpowiada Przemysław Paczkowski 05.06.2024 20:18 Nowoczesna zajezdnia tramwajowa na Annopolu ma zacząć pracę już jesienią. Miasto zapewnia, że prace idą zgodnie z planem. Nowy obiekt ma być w pełni zautomatyzowany i ekologiczny. Pracownicy serwisujący tramwaje na co dzień będą używać tabletów i smartfonów, które przekażą dane do centrali.

Nowa zajezdnia tramwajowa na Annopolu (autor: RDC)

Nowa zajezdnia tramwajowa na Annopolu jest już praktycznie gotowa. Jednak tramwajarze przeprowadzą się do niej pod koniec lata, by we wrześniu wyjechały stąd pierwsze tramwaje.

Prezydent Warszawy podkreślił, że nowa zajezdnia, jako pierwsza w Polsce, będzie zasilana z odnawialnych źródeł energii.

– To będzie jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Prace postępują, właściwie zajezdnia jest już gotowa. Na jesieni planujemy jej otwarcie. Na 14 hektarach będzie mogło nocować 150 tramwajów, głównie obsługujących linie, które oddaliśmy pod koniec ubiegłej kadencji – powiedział Rafał Trzaskowski.

Zajezdnia ma obsługiwać linie tramwajowe kursujące na Kasprzaka czy niedawno oddaną linię na Gagarina.

To pierwsza od 60 lat nowa zajezdnia w Warszawie.

– 152 tramwaje będą tylko w samej hali postojowej. To jest minimum, ale można pomieścić i obsłużyć nawet więcej. Śmiem twierdzić, że to jedna z najnowocześniejszych zajezdni w Europie – powiedziała kierowniczka zajezdni Małgorzata Lejk.

Z kolei prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski podkreślił, że na terenie zajezdni jest 15 kilometrów torów, co stanowi 5 proc. torów, które w ogóle są w Warszawie.

– Będziemy obsługiwać około 25 proc. kursów. Codziennie kilkaset tramwajów będzie wyjeżdżało i wracało do zajezdni, gdzie będą poddawane codziennej obsłudze – powiedział.

Na terenie zajezdni jest też hala remontowa, gdzie wykonywane są większe naprawy i hala warsztatowa, gdzie wykonywane będą codzienne przeglądy techniczne.

– Mamy też najbardziej nowoczesny w Polsce tor prób, gdzie będziemy wykonywać wszystkie próby w warunkach laboratoryjnych, takich, jak określa polskie prawo, np. czy tramwaj ma sprawne systemy. Tor prób jest wyizolowany, przykryty i osłonięty od wiatru, deszczu i śniegu – zaznaczył prezes TW.

Jest też lakiernia, budynek biurowy i techniczny oraz budynek pogotowia technicznego czy podstacja elektryczna do zasilania trakcji.

Nowa zajezdnia w Warszawie

Dyrektor zakładu Annopol Michał Wolski zaznaczył, że docelowo w zajezdni będzie pracowało ponad 420 osób.

– W tej grupie ponad 270 osób to motorniczowie. Pozostała część to pracownicy zaplecza technicznego i pracownicy administracyjni. Proces rekrutacji został uruchomiony na początku ubiegłego roku. Około 20 proc. pracowników to będą pracownicy zatrudnieni w ramach rekrutacji wewnętrznej – dodał.

Zajezdnia była potrzebna, bo sieć tramwajowa jest cały czas rozbudowywana. Będzie pierwszą tak przyjazną środowisku zajezdnią w Polsce. Zamontowane zostaną pompy ciepła i ogniwa słoneczne. Woda opadowa będzie magazynowana w zbiornikach i wykorzystywana do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych.

Budynki i ekrany akustyczne zostaną pokryte pnączami, a torowiska będą zielone, nasadzone zostaną drzewa, krzewy i rozchodnik. Powierzchnia zajmowana przez rośliny wyniesie 20 proc. terenu zajezdni.

Zajezdnia na Annopolu jest wyposażona w system informatyczny. Pozwoli on na automatyzację wielu czynności wykonywanych dotąd ręcznie przez pracowników. Zidentyfikuje każdy tramwaj wjeżdżający i wyjeżdżający z zajezdni i sprawdzi, na którym torze się on znajduje i na jaki ma wjechać.

Sterowanie zwrotnicami i semaforami będzie automatyczne, bez udziału motorniczych. Do systemu podłączone zostaną także myjnia i stanowiska diagnostyczne. Pracownicy zajmujący się serwisowaniem tramwajów w nowej zajezdni będą używali tabletów i smartfonów przekazujących dane do centralnego systemu.

Budowa zajezdni Annopol kosztowała 532,6 mln zł. Będzie ona piątą w Warszawie. Czwartą, Żoliborz, zbudowano w latach 60.

Czytaj też: R. Trzaskowski przychylnie o CPK. „To nie przekreśla istnienia Okęcia”