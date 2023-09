Będzie zawiadomienie do prokuratury ws. protestu działkowców? Chodzi o ROD Rakowiec Przemysław Paczkowski 26.09.2023 17:56 ROD Rakowiec rozważa zawiadomienie do prokuratury w sprawie protestu działkowców. Chodzi o pikietę sprzeciwiającą się likwidacji ogródków, która odbyła się w siedzibie stołecznego urzędu miasta. Działkowcy protestowali również na sesji rady miasta. - To w ogóle nie byli działkowcy, tylko jacyś przebierańcy - mówi Anna Mioduszewska, dyrektor Biura Okregu Warszawskiego PZD.

ROD Rakowiec (autor: UM Warszawa)

Możliwe zawiadomienie do prokuratury w sprawie protestu działkowców. Rozważa je ROD Rakowiec. Chodzi o pikietę, która odbyła się w połowie września w siedzibie urzędu miasta stołecznego Warszawy. Kilkanaście osób przyszło ze słonecznikami oraz kartkami z hasłami sprzeciwiającymi się likwidacji rodzinnych ogródków działkowych Rakowiec. Protest powtórzyli także na sesji rady miasta, która odbyła 21 września.

- Protest odbył się bez naszej wiedzy - mówi prezes zarządu ROD Rakowiec Norbert Dąbkowski. - Zarząd nie wiedział nic o żadnym proteście, który był w ratuszu, jak również jako zarząd nic nie wiemy, żeby ktoś nas reprezentował na sesji Rady Warszawy. Ten pan, który się przedstawiał jako ROD Rakowiec nie jest naszym działkowcem - tłumaczy.



- Pikieta odbyła się również bez wiedzy Polskie Związku Działkowców - mówi Anna Mioduszewska, dyrektor Biura Okregu Warszawskiego PZD. - To są prywatne działania jakiejś bliżej niezidentyfikowanej grupy. Z resztą te osoby, które na tym proteście były, to w ogóle nie byli działkowcy, tylko jacyś przebierańcy. Nie ma to kompletnie nic wspólnego ani z obroną ogrodów, ani z procedowanym studium, ani z planem ogólnym, ani z działaniami obronnymi na rzecz ogrodów - wyjaśnia.





Protest dotyczył zapisów w konsultowany przez Warszawę studium, jednak jak zapowiedzieli stołeczni radni oraz prezydent Warszawy, zapisy o możliwości zabudowy ogródków działkowych mają nie wejść w życie.

