Weekendowe prace drogowców w Warszawie. Gdzie będą utrudnienia? [MAPY] RDC 06.12.2024 21:41 Rozpoczynają się weekendowe prace remontowe w Warszawie, a to oznacza utrudnienia dla kierowców. Drogowcy wyremontują kolejny odcinek alei Krakowskiej – tym razem w kierunku granicy Warszawy. Ponadto ułożą nowy asfalt w alei Komisji Edukacji Narodowej w kierunku Kabat. Wyznaczono objazdy.

Utrudnienia w Warszawie (autor: ZDM/Zdjęcie ilustracyjne)

W najbliższy weekend, 6-8 grudnia, drogowcy będą pracowali w alei Krakowskiej oraz w alei Komisji Edukacji Narodowej, gdzie ułożą nowy asfalt. Autobusy miejskie i kierowcy pojadą objazdami.

Drogowcy wracają w aleję Krakowską

W ostatnich tygodniach drogowcy pracowali tu na jezdni w stronę Śródmieścia. Teraz przenoszą się na nitkę w kierunku granic Warszawy.

Od piątku, od godziny 22:00 frezowany będzie odcinek od ulicy Łopuszańskiej do Komitetu Obrony Robotników. Zamknięty zostanie prawy i środkowy pas – kierowcy przejadą skrajnym lewym.

W czasie prac, z ulic Geologicznej i Łobeskiej nie będzie można wyjechać na aleję Krakowską. Nie będzie także skrętu z remontowanej jezdni alei Krakowskiej w lewo, w ulicę Komitetu Obrony Robotników.

Kierowcy ponownie przejadą całą szerokością jezdni w poniedziałek, 9 września, o godzinie 4:00.

Czas na drugą jezdnię alei KEN

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich wyremontował już jezdnię alei Komisji Edukacji Narodowej w stronę Dolny Służewieckiej. Teraz drogowcy ułożą nowy asfalt na drugiej jezdni. Będą tam pracowali od piątku, 6 grudnia, od godziny 22:00 do poniedziałku, 9 grudnia, do godziny 5:00.

W tym czasie zamknięta będzie jezdnia alei KEN w stronę Kabat pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Gandhi a rondem Krahelskiej. Jezdnia w drugim kierunku będzie przejezdna.

Objazd utrudnień wyznaczono z ulicy Gandhi Cynamonową lub Dereniową. Autobusy linii 217 w kierunku pętli Natolin Płn. oraz nocne N86 w kierunku Os. Kabaty ominą utrudnienia ulicami Gandhi i Dereniową do Płaskowickiej.

Frezowanie i asfaltowanie w zimie?

Choć mamy już grudzień, to ekipy naprawiające warszawskie ulice nadal pracują – pomimo nieco chłodniejszej aury. Frezowanie starego i układanie nowego asfaltu wciąż jest możliwe dzięki technologiom stosowanym przez drogowców.

– Wymiany nawierzchni co do zasady nie robi się w zimie, tylko w miesiącach z dobrą pogodą, przy czym kluczowa jest temperatura – ta powinna być dodatnia. Nawierzchnia, która jest układana na jezdni, wymaga utrzymywania jej w czasie tego procesu w odpowiednio wysokiej temperaturze. Dlatego pogoda taka, jaką mamy teraz, czyli z temperaturami powyżej zera, nadaje się jeszcze do prac związanych z frezowaniem i asfaltowaniem. Opady deszczu czy śniegu też mają znaczenie, ale jednak drugorzędne – wyjaśnia Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

W temperaturze poniżej zera prace związane z frezowaniem nadal są możliwe, ale znacznie trudniejsze technologicznie, a przez to bardziej kosztowne. Dlatego w Warszawie w czasie mrozów realizowane są już tylko doraźne, punktowe naprawy dziur i innych ubytków w jezdni.

