Prezydent USA Joe Biden planuje wizytę w Polsce Adam Abramiuk 31.01.2023 16:47 Prezydent Joe Biden potwierdził, że wybiera się do Polski. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia amerykański przywódca zaznaczył jednak, że nie zna jeszcze daty wizyty.

Joe Biden odwiedzi Polskę (autor: Joe Biden/Twitter)

Po powrocie prezydenta USA helikopterem Marine One do Białego Domu, Polskie Radio zapytało Joe Bidena czy rozważa podróż do Polski w następnym miesiącu.

- Będę jechał do Polski, nie wiem jednak kiedy - odpowiedział amerykański przywódca.

Wizyta w Europie

O możliwej podróży Joe Bidena do Europy, w tym do Polski, poinformowała w ubiegłym tygodniu amerykańska telewizja NBC. Podróż prezydenta USA zbiegłaby się z pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przypada 24 lutego. Z informacji Polskiego Radia wynika, że szczegóły wizyty są nadal dopracowywane.

Administracja Joe Bidena uważa Polskę za kluczowego sojusznika NATO w regionie, gdzie przebywają tysiące amerykańskich żołnierzy. Polska jest też głównym punktem pomocy logistycznej dla Ukrainy. Szczególne uznanie w Waszyngtonie Polska zdobyła przyjmując po wybuchu wojny miliony uchodźców z Ukrainy.

