Papież Franciszek: Benedykt XVI był wielkim mistrzem katechezy 04.01.2023 15:53 Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę nazwał swego zmarłego poprzednika Benedykta XVI "wielkim mistrzem katechezy". Franciszek mówił też o cierpieniu narodu ukraińskiego i ponownie wezwał do modlitwy o pokój. Liturgia podczas uroczystości pogrzebowych będzie nieco zmieniona.

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej (autor: MAURIZIO BRAMBATTI)

Na początku audiencji w Auli Pawła VI papież nawiązał do napływu wiernych, przybywających trzeci dzień z rzędu do bazyliki Świętego Piotra, by pożegnać się z jego zmarłym poprzednikiem, którego ciało tam wystawiono. Franciszek powiedział: „Przed rozpoczęciem katechezy chciałbym, abyśmy połączyli się z tymi, którzy tu obok oddają hołd Benedyktowi XVI. Kieruję moją myśl do niego, który był wielkim nauczycielem katechezy”. „Jego przenikliwa i dokładna myśl nigdy nie była autoreferencyjna, ale kościelna, bo zawsze chciał prowadzić nas na spotkanie z Jezusem" - dodał. „Jezus, Zmartwychwstały, Żywy i Pan był celem, do którego papież Benedykt nas prowadził biorąc za rękę. Niech pomoże nam na nowo odkryć w Chrystusie radość wiary i nadzieję życia" - podkreślił Franciszek.

Liturgia jak po śmierci papieża

Liturgia podczas uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI będzie podobna do tej, jak w przypadku pogrzebu papieża, ale zmodyfikowana ze względu na odmienność sytuacji – taką wiadomość przekazał dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Zapowiedź ta jest potwierdzeniem tego, że wszystko, co ma miejsce po śmierci emerytowanego papieża jest taką samą nowością, jaką było jego ustąpienie w lutym 2013 roku. Także teraz trzeba dostosować wszystko do tych wyjątkowych okoliczności. Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swego poprzednika. Jak wyjaśnił Bruni, podstawą liturgii będzie msza po śmierci papieża i to w niej zostaną wprowadzone zmiany.

5 stycznia na Placu św. Piotra, o godz. 9.30 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe papieża seniora, którym przewodniczyć będzie Ojciec Święty Franciszek.

Uroczystości także w Warszawie

Nuncjusz Apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio przewodniczyć będzie uroczystej Eucharystii 7 stycznia o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. We Mszy świętej uczestniczyć będzie polski episkopat, duchowieństwo oraz osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

