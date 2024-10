Prawie 30 ofiar śmiertelnych izraelskich ataków. Hamas wznowił ostrzały Izraela RDC 04.10.2024 20:07 W atakach Izraela na Strefę Gazy zginęło w piątek co najmniej 29 osób - poinformował Reuters, powołując się na źródła medyczne. W piątek Hamas po raz pierwszy od około dwóch miesięcy ostrzelał też rakietami terytorium Izraela. WHO ogłosiła, że 14 października chce zacząć drugą tura szczepień przeciwko polio.

Prawie 30 ofiar śmiertelnych izraelskich ataków; Hamas wznowił ostrzały Izraela/zdjęcie ilustracyjne (autor: PAP/EPA/MOHAMMED SABER)

W mieście Gaza na północy palestyńskiego terytorium w izraelskim nalocie na jeden z domów zginęło w piątek co najmniej siedem osób. Pozostałe ofiary zostały zabite w innych atakach na Strefę Gazy.

Wznowienie ostrzałów południowego Izraela pokazuje, że kierowane przez Hamas grupy zbrojne ze Strefy Gazy są nadal w stanie, mimo trwającej blisko rok niszczycielskiej ofensywy wojsk izraelskich, odpalać rakiety na państwo żydowskie - skomentowała agencja Reutera.

W kilku przygranicznych miejscowościach ogłoszono alarm powietrzny. Wojsko poinformowało później, że granicę przekroczyły dwa pociski. Jeden został zestrzelony, drugi spadł na otwartą przestrzeń, nie powodując strat i znaczących zniszczeń.

Szczepienia przeciwko polio

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek, że wysłała do władz Izraela prośbę o umożliwienie rozpoczęcia 14 października w Strefie Gazy drugiej tury szczepień dzieci przeciwko polio. Akcja miałaby potrwać do 29 października.

W pierwszej połowie września przeprowadzono pierwszą turę szczepień. Instytucje ONZ zorganizowały akcję po potwierdzeniu pierwszego od 25 lat, i jak dotąd jedynego, zachorowania na polio w ogarniętej toczącą się od blisko roku wojną Strefie Gazy.

Pierwsza tura szczepień była wielkim sukcesem, preparat podano ponad 560 tys. dzieci poniżej 10. roku życia - ogłosił we wrześniu dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO podkreślała, że by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby trzeba zaszczepić co najmniej 90 proc. dzieci w tej grupie wiekowej, obliczanej na ok. 640 tys.

We wrześniu WHO uzgodniła z Izraelem, że na terenach objętych kampanią na dziewięć godzin dziennie będą wstrzymywane działania wojenne. Według organizacji ustalenia te były respektowane. WHO poprosiła Izrael, by taki sam system zastosować również podczas drugiej tury szczepień.

Kryzys humanitarny

Strefa Gazy jest zrujnowana wojną Izraela przeciwko palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas. Panuje tam kryzys humanitarny na wielką skalę, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Infrastruktura medyczna jest zniszczona, podobnie jak systemy wodno-kanalizacyjne, co sprzyja rozwojowi chorób zakaźnych.

Wojna wybuchła po ataku Hamasu na południe Izraela 7 października 2023 r., w którym zabito blisko 1200 osób, a 251 porwano. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w izraelskiej interwencji zginęło ponad 41,8 tys. Palestyńczyków.

Ponad 6 proc. ludności Strefy Gazy zginęło lub zostało rannych - powiedział w piątek szef misji WHO na terenach palestyńskich Ajadil Saparbekow. Palestyńskie terytorium było przed wojną zamieszkane przez ponad 2 mln osób.

Czytaj też: Rekordowy budżet na obronność. Szef MON: Polska może czuć się bezpieczna