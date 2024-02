Jedyny taki parking na wschód od Warszawy. Bezpłatne trzy piętra przy stacji kolejowej Sulejówek Miłosna Adrian Pieczka 17.02.2024 12:43 Otwarto darmowy parking przy stacji kolejowej Sulejówek Miłosna. Na razie miejsce znajdzie tam 125 samochodów ale w planach jest jego powiększenie do ponad 200 miejsc. – To jedyny taki parking na wschód od Warszawy – informuje RDC wiceburmistrz Sulejówka Remigiusz Górniak.

Jedyny taki parking na wschód od Warszawy. Bezpłatne trzy piętra przy stacji kolejowej Sulejówek Miłosna (wizualizacja) (autor: Urząd Miasta Sulejówek)

Sulejówek otworzył w tym tygodniu bezpłatny trzypiętrowy parking zaraz przy stacji kolejowej. Inwestycja rozwiąże problem parkowania przy ul. Nałkowskiej. Ze stacji Sulejówek Miłosna odjeżdżają m.in. pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2. Na 125 miejscach może zaparkować każdy przez całą dobę.

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z inwestycji.

– To jedyny taki parking na wschód od Warszawy – informuje wiceburmistrz Sulejówka Remigiusz Górniak. – Jest to pierwszy tego typu obiekt na 125 miejsc, plus 40 miejsc na rowery. Jest też stacja do ładowania samochodów elektrycznych i też taka informacja, że w drugim etapie na terenie wokół tego parkingu, gdzie w tej chwili jest ustanowiony taki teren zielony, właściwie trawnik, też będziemy chcieli wygospodarować około 60, 80 dodatkowych miejsc.

Docelowo parking przy Nałkowskiej ma obsłużyć ponad 200 samochodów.

