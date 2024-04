Tunel w Sulejówku jest już przejezdny. Tir w ubiegłym tygodniu uszkodził konstrukcję Cyryl Skiba 22.04.2024 12:48 Uszkodzony tunel pod torami w Sulejówku został otwarty - poinformował około godziny 13 w poniedziałek Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tunel był zamknięty po tym, jak w wiadukt kolejowy uderzył tir i uszkodzona została żelbetowa belka.

Jeszcze dziś otwarcie tunelu w Sulejówku. Tir w ubiegłym tygodniu uszkodził konstrukcję (autor: Remigiusz Górniak/Facebook)

Dobra wiadomość dla kierowców. Tuż po 13:00 wznowiony został ruch w uszkodzonym tunelu w Sulejówku. Konstrukcja uzyskała pozytywną decyzję inspektoratu budowlanego. Tunel nie zagraża już bezpieczeństwu, ale jego pełna naprawa nastąpi później. Teraz drogowcy usunęli uszkodzoną belkę żelbetową, ale docelowo będzie ona musiała być odbudowana. To nastąpi, gdy za półtora roku otwarty zostanie drugi z tuneli pod torami w Sulejówku. Wtedy znowu zostanie zamknięty zostanie ruch w ciągu Piłsudskiego.

Trasa w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sulejówku, która jest jednocześnie fragmentem ruchliwej drogi wojewódzkiej 638, była nieprzejezdna od wtorku. Wyjątkiem były pojazdy uprzywilejowane. Jedyna droga, by przejechać przez tory, prowadziła przez Wesołą. To dlatego, że w wiadukt kolejowy uderzył tir i uszkodzona została żelbetowa belka.

Poważne szkody

Do wypadku doszło we wtorek rano. Około godziny 05:00 rano tir próbował przejechać tunelem pod wiaduktem kolejowym, po czym utknął w ciągu ulicy Piłsudskiego. Na miejscu przeprowadzono już ekspertyzę nadzoru budowlanego. Jak informowała rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Monika Burdon, szkody są poważne.

— Z pierwszych informacji, jakie mamy, to wiadomo, że trasa będzie przejezdna dopiero po wykonaniu napraw. Jest tak usztywniona konstrukcja i elementy obiektu, że nie ma możliwości, żeby tam dopuścić ruch — mówiła Burdon.

Usuwanie ładunku z tira

Cały ładunek spadł z naczepy tira i uszkodził jedną z żelbetonowych belek.

— To jest grubsza operacja. Cały ładunek mu się zwalił z samochodu na konstrukcję tunelu i to będzie trwało długo, zanim go ściągną — informował burmistrz Sulejówka Remigiusz Górniak.

Tunel został otwarty z końcem listopada.

Towar ponadgabarytowy i zablokowany tunel

Jak przekazał nam o poranku Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, tir przewoził towar ponadgabarytowy.

— Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania, przewożąc towar ponadgabarytowy, uderzył w konstrukcję wiaduktu, która we wstępnej ocenie, została naruszona — relacjonował Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Pojawiły się głosy krytyki, że przed tunelem za 80 milionów złotych nie było znaku o dozwolonej wysokości pojazdu. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedział, że tunel nie wymaga oznakowania ponieważ jego wysokość nie jest mniejsza niż standardowe 4,5 metra.

